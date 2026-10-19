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基隆市信義區「活力健康隊」及七堵區「七堵銀髮聚樂隊」日前代表基隆市參加衛生福利部國民健康署「2026阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽，分別勇奪新秀組金獎及常勝組銀獎。全國活力秀競賽邁入第15年，基隆市今年首次挺進全國總決賽，即創下一金一銀佳績，展現長輩平日勤奮練習的成果，也為基隆市推動長者健康促進寫下重要里程碑。基隆市「2026樂活銀星爭霸秀」自今（115）年4月至5月在全市7個行政區舉辦初賽，共有36隊、1,474位長者熱情參與，經過各區初賽及市級決賽選拔後，遴選4支隊伍代表基隆參加8月1日舉行的北區分區競賽，其中「七堵銀髮聚樂隊」獲常勝組金牌、「活力健康隊」獲新秀組銀牌，雙雙取得全國總決賽資格。從社區練習、市級競賽到北區分區賽，長輩們一路累積經驗、磨練團隊默契，在一次次練習與演出中增加身體活動，也培養規律運動的習慣。（基隆市政府廣告）全國總決賽現場氣氛熱烈，兩支代表隊的長輩在等待上場時，一邊欣賞其他隊伍演出，一邊整理服裝、確認道具，彼此提醒動作、互相加油打氣，流露出期待又緊張的心情。基隆市副市長邱佩琳及基隆市議會副議長楊秀玉也特別到比賽現場為長輩加油，關心隊伍準備情形，鼓勵大家放鬆心情、盡情享受舞台；衛生局長張賢政也全程陪伴支持，與長輩合影留念。市府團隊的支持，讓長輩們倍感鼓舞，也更有信心展現平日練習的成果。邱佩琳表示她常跟長輩分享，「有參加就是第一名」，舉辦銀髮活力秀的目的，不只是爭取名次與獎項，更重要的是鼓勵長輩走出家門、養成運動習慣，透過持續練習增加身體活動、維持肌力，並在團隊活動中拓展人際互動，促進身心健康。能夠從社區一路站上全國舞台，就是對長輩努力最好的肯定。每一位願意投入練習、勇敢參賽的長輩，都是健康生活的最佳實踐者。衛生局長張賢政感謝各隊領隊、指導老師、社區夥伴及家屬一路以來的陪伴與支持，讓長輩能夠安心參與、快樂運動。他表示，兩支代表隊首度進軍全國總決賽便獲得一金一銀，是長輩與團隊共同努力的成果，希望大家將參賽的感動、健康和快樂帶回社區，進一步帶動更多長輩一起走出來、動起來。張賢政局長指出，未來將持續透過社區健康促進及多元樂齡活動，鼓勵長者規律運動、增加社會參與，讓運動融入日常生活，打造健康活躍且友善的高齡城市，陪伴長輩在地健康老化，樂享精彩人生。