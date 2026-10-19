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鎖定11月深圳APEC峰會 白宮：川普尚未同意

川普放寬對俄制裁 美俄關係回暖引發爭議

烏克蘭與歐洲恐遭排除 俄方盼重現「雅爾達會議」

中國盼提升外交影響力 卻憂衝擊與歐洲關係

俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳出提議，11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平舉行三方會談，討論結束俄烏戰爭的可能方案。但這項構想並未納入烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），引發外界擔憂，烏克蘭的未來可能在缺乏當事國參與的情況下，由美俄中三大強權決定。根據《華爾街日報》引述知情人士報導，普丁在10月9日與川普通話時提出三方峰會構想，希望藉由近期美俄關係回暖，推動對莫斯科有利的俄烏和平協議。雙方當天也就美國購買俄羅斯柴油，以及協助俄國柴油進入國際市場達成協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，相關會談確實正在討論，但目前尚未確定是否舉行，也沒有具體議程。「三方都承認，這場會議在假設上具有舉行的可能性，但對會議本身及可能討論的議題，目前還沒有明確共識。」佩斯科夫表示。知情人士透露，俄方希望利用11月18日至19日在深圳舉行的APEC峰會，安排川普、普丁與習近平進行三方會談。一名美國高階官員表示，川普目前尚未同意出席，但考量他一直希望實現結束俄烏戰爭的承諾，仍可能對這項提議抱持開放態度。俄方也已透過外交管道向北京提出構想。熟悉中俄近期磋商的人士指出，中方表達的態度是，只要川普同意，北京原則上不會反對。不過，白宮拒絕對此發表評論，中國駐美大使館也未回應媒體詢問，因此三方峰會能否成行仍存在變數。這項提議出現之際，川普政府近期接連調整對俄羅斯政策。美俄日前達成俄羅斯柴油交易安排，希望緩解美國能源價格上漲的壓力。川普也在17日暫緩實施原定生效的新一輪對俄制裁，理由是不希望將俄羅斯推離談判桌。不過，能源專家普遍認為，美國柴油價格上漲主要受到伊朗戰爭影響，俄羅斯承諾供應的柴油數量，恐怕不足以對整體市場價格產生顯著影響。另一方面，川普對澤倫斯基的不滿持續升高。烏克蘭18日攻擊俄羅斯聖彼得堡一處石油碼頭後，川普在Truth Social發文批評澤倫斯基持續攻擊俄國能源設施，指控他「不想結束這場戰爭，可能從來都不想」。川普強調，自己暫緩制裁是為了避免破壞和平談判，並以大寫字母寫下：「我希望這場戰爭結束！」報導指出，普丁希望藉由三方會談，進一步鞏固俄羅斯與美國、中國並列全球主要強權的地位。對莫斯科而言，這種會談形式也能排除歐洲國家參與。克里姆林宮長期將歐洲視為阻礙俄羅斯在烏克蘭達成戰略目標的重要力量。一名獲悉相關討論的俄羅斯前情報官員指出，普丁對三方峰會抱持更大的政治野心，甚至希望將其塑造成第二次「雅爾達會議」（Yalta Conference），由大國重新劃分全球勢力範圍。1945年的雅爾達會議由美國、英國與蘇聯領導人參與，討論第二次世界大戰後的歐洲秩序。儘管川普與習近平未必會接受普丁的構想，但若美俄中領袖在烏克蘭未參與的情況下討論其未來，仍可能對國際社會釋出強烈的政治訊號。報導也指出，這種由大國協商其他國家命運的模式，可能加深台灣對自身安全處境的憂慮，尤其北京至今仍未放棄以武力統一台灣的選項。對中國而言，若能促成美俄中三方會談，將有助於凸顯北京在國際外交上的影響力。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）分析，中國希望被視為全球主要強權之間的重要樞紐，甚至成為美俄之間的調解者。不過，這場會議也可能為習近平帶來外交風險。知情人士透露，中方原本希望藉由深圳APEC峰會展示中國在亞太地區的領導角色，若三方會談成為焦點，可能使原定峰會議程失焦。此外，北京仍須在支持俄羅斯與維持對歐洲經貿關係之間取得平衡。若中國更直接介入俄烏和平談判，可能引發歐洲國家反彈，進一步加深歐洲對中俄關係的疑慮。