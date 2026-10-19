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台中市西屯區今年不動產移轉棟數年增近7成，首度超越北屯躋身全台中增幅之冠。信義代銷指出，水湳經貿園區近年公共建設加速到位，是帶動西屯交易成長的主力推手。根據台中市政府地政局資料顯示，2026年台中地區不動產移轉棟數持續由西屯、北屯雙屯區遙遙領先，其中，西屯區年增率更高達近7成，首次超越長年霸主北屯區。信義代銷表示，西屯屬傳統蛋黃區，過往以七期等豪宅最為知名，然近年區內水湳經貿園區發展迅速，大量公共建設落腳於此，不僅推升水湳成為中台灣連結全球產業的核心樞紐，也成為帶動西屯交易的主力之一。被定位為「臺中智慧城」的水湳經貿園區，近年主力推動科技、新創與數位等產業，隨著水湳國際會展中心與轉運中心相繼啟用，加上捷運橘線與紅線的規劃，不只縮短交通時間，更是將水湳轉運中心串聯西屯、北屯區；加上台中市政府積極推動、今年已進入實車驗證階段的水湳自駕巴士示範計畫，水湳整體交通便利性與整體成熟度顯著提升，使水湳經貿園區集結會展、文化、商務、交通、娛樂與綠地於一體，以創造具體的人流、商流與金流，站穩「國際經貿門戶」地位。以住宅價格來看，信義代銷指出，整體西屯區成交單價呈穩定成長，其中，水湳經貿園區由於住宅土地不多，綜觀容積率、住宅視野、地段價值等，最稀有珍貴的非「生態段」莫屬。生態段因受到都市計畫使用強度的管制，需保留大面積的臨路退縮綠化，擁有建築低密度、高綠覆的舒適街廓與生態景觀優勢，讓知名建商紛紛插旗水湳、品牌建商深耕布局。其中最具代表性的個案「聚碩仁玉」，以法式語彙的建築外觀規劃，融合生態段所保留的低密度、高綠覆價值，將生態段舒適的生活質感發揮到極致，規劃坪數以極高坪效25坪，2房2衛浴皆有開窗、全棟邊間的採光優勢，融合生態段自然綠意生活，切中市場主流需求，一層僅四戶卻配有兩部電梯的尊榮規劃，電梯皆可直達地下樓層與頂樓，免去尖峰時段等待電梯時間。價格部分，建商更推出首付68萬、工程期0付款的輕鬆付款方式，既能享有生態段綠意生活，又能享受豪宅質感規劃的選擇，一開案即獲中科新貴菁英客群高度青睞並迅速引發迴響，相較於七期15年舊屋齡大樓與擁擠感，吸引重視生活尺度的高資產菁英族群，逐漸轉往水湳經貿園區。