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▲林隆璇解密〈你那麼愛她〉在唱什麼。（圖／翻攝自臉書@林隆璇）

李聖傑和林隆璇合唱的〈你那麼愛她〉是許多人去KTV必點歌曲，但實際上這首歌在講什麼故事，很少有人知道，作詞人林隆璇昨（18）日在臉書發文解密，原來這是他朋友的心事，明明已經有女朋友，卻還愛上另一個女生，不知道該怎麼辦，林隆璇一聽回他，「你那麼愛她，為什麼不把她留下。」讓許多網友驚呼原來是渣男之歌。林隆璇在臉書分享，時常有人問他，〈你那麼愛她〉歌詞是在講什麼，他心血來潮分享創作心路歷程，「有一天我朋友跟我傾吐心事。他已經有女朋友，但是卻愛上另外一個女生，他女朋友知道後很生氣，決定離開他，他也想就這樣分手也好。但他又說，他還是很愛他的女朋友，不知道該怎麼辦？」此時林隆璇就回答朋友一句，「你那麼愛她，為什麼不把她留下。」回去後就寫了這首歌，林隆璇想想笑說，「我感覺我應該要分版稅給我朋友。」不少網友都驚訝，原來這首聽起來這麼痛心的情歌，竟然是渣男之歌。〈你那麼愛她〉收錄在2006年李聖傑發行的專輯《關於你的歌 》之中，許多人也不知道這首歌還有另外一位演唱者，就是詞曲創作者林隆璇，如今重新看歌詞「你那麼愛她，為什麼不把她留下，是不是你有深愛的兩個她，所以你不想再讓自己無法自拔。」和林隆璇說的故事一模一樣。