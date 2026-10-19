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台北市長蔣萬安備戰連任，團隊邀請台中市長盧秀燕出任競選總部主委，並規劃由國民黨立委徐巧芯接任競總執行總幹事，引發政壇討論，前立委陳學聖更以「引清兵入關」形容盧秀燕北上助選可能帶來的政治效應。對此，盧秀燕今（19）日受訪時，面對媒體追問相關說法，僅簡短回應「下午見」，並請大家關心今日活動，未進一步說明。陳學聖在臉書發文指出，盧秀燕答應擔任蔣萬安競選總部主委，是相當難得的合作，因為盧、蔣兩人都被視為在野陣營2028年總統熱門人選，彼此之間存在微妙的競爭關係，因此這次聯手也引發外界諸多想像。陳學聖提到，若照傳統思惟邏輯，蔣營找盧媽協助，等同引「清兵入關」，到時11月28日勝選連任，就不方便順勢再喊選總統，畢竟欠了盧媽一份情，搞不好對方還摸透了蔣營的戰力；相同的，面對可能潛在的2028對手，現正陷入苦戰的蔣萬安，盧若壞心一點，乾脆就放手不理，讓蔣被打個半死，即使慘勝，也無力問鼎大位。盧秀燕今日上午出席中央市場好宅動土典禮，當媒體問及怎麼看待陳學聖這番說法，話都還沒問完，她便火速打斷說：「好，下午、下午見。」不願對此多做回應，話鋒一轉，盧秀燕強調，還是拜託大家多多關注今日活動內容，隨即轉身離開。