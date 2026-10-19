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響應 10 月 10 日「世界心理健康日」（World Mental Health Day），美商 Coupang 酷澎連續三年推動全球旗艦「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care），今年更進一步深化「員工專業諮詢與協助方案」（Employee Assistance Program，EAP）。透過由高階主管領銜，結合人力資源、環境安全衛生（EHS）等第一線專責團隊，共同參與客製化培訓，致力於企業內部建構跨部門的「心理健康守門員」支持網絡，全面提升組織身心韌性，落實以人為本的核心價值。Coupang 酷澎台灣健康與福祉資深經理劉怡辰表示：「同仁的身心健康，是酷澎持續提供優質服務的堅實基礎。我們希望透過 EAP 計畫的深化，在企業內部培養更多『心理健康守門員』，及早察覺同仁需求並主動提供精準支持，讓每位員工都能在 Coupang 酷澎感受到充沛的歸屬感與安全感。」為響應勞動部職業安全衛生署對職場心理健康的重視，Coupang 酷澎積極打造具備心理安全感的韌性組織，將員工心理健康轉化為企業的永續競爭力，除導入外部專業諮商資源外，更著重培育內部守門員機制。本次 EAP 升級的核心在於建立「早期辨識、主動支持、正確轉介」三位一體機制。首波培訓由營運主管帶頭參與，並串聯人力資源、環境安全衛生與安保團隊，全面提升各級主管與第一線同仁對心理健康議題的敏銳度與辨識力，以便迅速銜接支援管道。培訓內容特別強化關懷傾聽與溝通技巧，並依據物流中心與辦公室等不同工作場域設計客製化情境，透過實境演練幫助學員掌握應對技巧，同時也優化 EAP 轉介機制，透過標準化的流程，精準對接內外部專業資源，串聯內外雙軌防護網。未來，此計畫將逐步擴大推動至組織各職能團隊。Coupang 酷澎自2024年推動「健康管理與關懷計畫」以來，持續落實高效健檢、健康主題月、健康服務專業人員配置等優於法規健康福利，全方位強化員工的自主管理意識，建構全面健康職場。