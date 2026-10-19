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卓榮泰喊「選伯洋救萬安」 蔣萬安批霸凌在野黨

張惇涵酸松機遷移只看PPT 蔣萬安：早已跨局處深入討論

民進黨台北市長候選人沈伯洋18日在民權公園開講，行政院長卓榮泰現身助選，更直接嗆台北市長蔣萬安，「選伯洋、救萬安！萬安就不用打地鼠陪國昌」。對此，蔣萬安今（19）日反擊，卓榮泰霸凌在野黨已經不是第一次，應該先好好尊重在野黨，這才是當務之急。卓榮泰18日晚間助陣沈伯洋市政開講，他提及，如果讓蔣萬安連任，保證以後4年跟以前4年一模一樣、不會改變，「就是一樣喝鮮奶、輝達會進來、巨蛋已經在，松山機場還是在」；卓榮泰也說，「所以我想想，還是要救，我們就選伯洋、救萬安，他就不用打地鼠陪國昌！」。蔣萬安今受訪時表示，卓榮泰霸凌在野黨已經不是第一次了。看到他連立法院三讀通過的法案都可以創下憲政的惡例，不副署、不執行。甚至看到他對於在野黨普發現金就說這是掏空、這是窮台，但是行政院普發現金就是「經濟的紅利全民共享」。「所以我想卓榮泰院長你先來好好地尊重在野黨，這才是當務之急」。另，行政院秘書長張惇涵酸蔣萬安，稱松機遷移議題不是三言兩語，或3、4人看幾張PPT就可以討論的問題。蔣萬安回應，「當然不是啊！」，不管是112年的公文告訴中央他們清楚的立場，他們認為松機遷移對臺北市未來發展是有利的，也是市民共同的期待，以及希望交通部把相關的規劃納入他們整體計畫當中。蔣萬安說，他們從前年開始也積極跟國防部協調，將松南營區的土地收回，也走訪各項產業、聆聽他們的心聲，了解如何因應AI浪潮打造產業聚落。因此，相關議題都有非常深入的了解及跨局處討論。