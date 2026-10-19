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近期新台幣兌美元貶不停，從10月12日收盤價31.895元，一路貶到今（19）日早盤的32.55元，累計一周下來新台幣已大貶6.55角，貶幅達2.05%。對此，中央銀行罕見盤中出面喊話，除表示主要反映國際股市動盪，外資賣超台股併同獲配股利匯出資金，央行也強調，將持續密切關注國際金融情勢及外資資金流向，並視匯市供需變化適時調節，以維持新台幣匯率動態穩定。對於新台幣近1周重貶逾6角，央行今日提出3點說明：一、近期市場受AI類股估值偏高及AI產業融資風險升溫疑慮的影響，全球科技股自10月以來回檔。美國費城半導體指數自10月7日至16日連續8個交易日下跌，累計跌幅達15.7%。相較之下，台股同期跌幅僅5.4%，表現相對抗跌。二、外資於今年10月12日至10月16日期間，合計賣超台股194.02億美元，並淨匯出179.61億美元。受此影響，同期間新台幣匯率貶值1.37%。三、長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續密切關注國際金融情勢及外資資金流向，並視匯市供需變化適時調節，以維持新臺幣匯率動態穩定。