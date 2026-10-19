坦言得知交易當下無法置信，甚至把手機摔到一旁，整個人陷入失神狀態，「過去這幾個月，我真的體會到各種複雜情緒，但面對如此重大的人生變動，這本來就是常態，我理解到，人總要走完這些情緒階段。 」

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布朗有想過離開波士頓 但沒想到是今年

這一切太瘋狂了，兄弟。這個夏天簡直匪夷所思，我壓根沒預料到會發生這種事。

我當時以為，至少還能再維持一年這樣的局面。但後來我才意識到，很多決定早在這一切發生之前就已經在醞釀了。這完全超出我的理解範圍，我確實充滿挫折感。

拆解自己的情緒階段 布朗對未來表達期待

但我已經準備好了。過去這幾個月，我真的體會到各種情緒。但面對如此重大的人生變動，這本來就是常態，我發覺，人總要走完這些情緒階段。

NBA明星前鋒布朗（Jaylen Brown）今夏被待了10年的老東家波士頓塞爾提克交易到費城七六人，引發全聯盟關注，事隔超過3個月，他在饒舌歌手Lil Baby節目中談及心路歷程，布朗上季為塞爾提克出賽71場，場均28.7分、6.9籃板與5.1助攻，幾乎單人扛起進攻重任，卻在個人巔峰賽季遭到交易，他坦言完全沒料到會是在今年夏天離開波士頓。「「雖然我們都知道被交易永遠是一種可能，但我剛打完生涯最佳的球季！我還進入MVP討論行列，我們主帥當選年度最佳教練，管理層的運作也廣受好評，一切都在往最好的方向走。」布朗回顧當下，坦言仍然很感傷，「布朗接著拆解自己經歷的各個情緒階段，直到最終接納職業生涯全新篇章，「還記得一開始，我簡直氣瘋了，我把手機一把扔到房間另一頭，整個人陷入失神狀態，之後我開始抽離出來，試著不去糾結這件事。再往後，我又對即將到來的新旅程心生期待。」布朗笑說，自己後來又回到波士頓。奔波各地、再次在波士頓熟悉的街頭駐足，離別的感傷又湧上心頭，「即將年滿30歲的布朗坦言，這次轉隊，也是他人生裡一個重要的里程碑，「我的職業生涯、乃至整個人生，都處在巨大的轉折點。馬上就要30歲，更換球隊，告別效力十年的塞爾提克。我要去適應一座新城市、一支新隊伍、一個全新的管理層，開啟嶄新篇章。一方面，離別確實令人傷感；但另一方面，我對未來所有的可能性，滿懷期待。」