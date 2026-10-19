我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市永康崑大市地重劃工程9月份完工，重劃區4.3公頃面積納入公園、滯洪池、停車場與住宅區等設施；而鄰近的大灣、復國生活圈大樓、華廈成交單價仍有3字頭，吸引在地首購族群。信義房屋復國店專員盧少軒表示，崑大市地重劃區位置在國道一號東側、大灣路以南、永大路以西、崑大路以北，近崑山科大與大灣交流道，過去多是空地、農地，整體街廓看起來較為零散；最鄰近的生活圈是大灣生活圈，機能本身很完整，也有人潮，目前屋齡10年以下透天，平均總價落在1800萬~2000萬，大樓與華廈成交單價則在30萬上下，市地重劃完工後，對大灣生活圈整體市容是一大加分。除大灣生活圈，盧少軒表示，隔一條國道即是復國生活圈，相較大灣，擁有三大優勢，首先是距離更靠近台南市區、東橋重劃區與平實營區，第二則是地勢更高，淹水疑慮大幅降低，最後則是價格優勢，相較機車車程5分鐘內的東橋與平實營區，目前復國生活圈新建案依建商品牌、建案條件，成交單價落在35萬上下，10年左右中古大樓或華廈，則在30萬左右，對於首購族具吸引力。盧少軒更觀察到，隨民俗月結束，央行又放寬第二戶貸款限制，不僅首購族出籠看屋的意願有增加，換屋族也變得更多，顯示仍有剛需支撐在地房市。台南市政府則表示，崑大市地重劃採公辦方式推動，歷經3年完成。永康是台南人口最多的行政區，也是連結市區與南科的重要區域，此次市地重劃不僅重新配置土地，更同步改善道路、綠地、停車及防洪設施。