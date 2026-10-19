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蔣萬安「引清兵入關」恐被盧秀燕摸透戰力

台中市長盧秀燕傳出將北上擔任台北市長蔣萬安競選總部主委，引發政壇關注。前國民黨立委陳學聖昨（18）日指出，盧秀燕與蔣萬安都被視為2028總統熱門人選，2人存在微妙的競爭關係，蔣萬安此時找盧秀燕協助，等同「引清兵入關」，未來若勝選連任，恐怕不方便順勢再喊選總統。不過，他認為盧、蔣選擇相互合作，「希望彼此都好，大家才會更好」，正用新的態度改寫歷史。陳學聖指出，蔡英文和盧秀燕同一天生日，私下也有過好交情，以前政黨還沒如此惡鬥時，2人還一起過過生日。2人都很要求完美，處事謹慎週全，更有著堅毅的韌性。今年政壇的風，把2個人吹向同一個角色，各自因政黨領導人無法號令全黨上下，成了各自陣營最強的輔選大母雞。陳學聖表示，蔡英文掛了好幾位綠營縣市長候選人的競選總部主委，包括基隆、台中市。盧秀燕除了擔任江啟臣競總主委，更跨黨派擔任民眾黨市議員候選人江和樹競辦榮譽主委，象徵穩住藍白合，如今更北上答應擔任蔣萬安競總主委，「真是難得的合作」。陳學聖認為，盧、蔣都被視為在野黨2028總統熱門候選人，2人存在微妙的競爭關係。若照傳統思維，蔣營找盧秀燕協助，等同「引清兵入關」，到時11月28日勝選連任，就不方便順勢再喊選總統，因為畢竟欠了盧秀燕一份情，搞不好還摸透了蔣營的戰力。相同的，面對潛在的2028對手，盧秀燕若壞心一點，乾脆放手不理，讓蔣萬安被打個半死，即使慘勝，也無力問鼎大位。陳學聖強調，若在過往，故事情節就應如此發展，但盧蔣選擇了一條不一樣的路，相互敞開心胸擁抱，希望彼此都好，大家才會更好，「盧蔣正用新的態度，改寫歷史的新頁。」至於蔡英文、盧秀燕2隻超大輔選母雞在選戰過後會有什麼下一步，以及日升的選民好感會將2人安置在哪一個座標，令人好奇。