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▲劉至翰捏住劉致妤的競選旗幟瞬間變成鬥雞眼，更開玩笑勸她「看開一點」，展現兄妹之間的好感情。（圖／劉至翰臉書）

九合一大選進入倒數階段，八點檔男星劉至翰的妹妹劉致妤也將以無黨籍身分參選台北市議員第一選區「士林、北投」。近日劉至翰陪著妹妹現身街頭掃街拜票，身穿競選背心、頂著大熱天助選，而調皮的他更惡搞劉致妤的競選旗幟喊話：「看開一點！」畫面讓不少人笑翻，也展現兄妹間的好感情。劉致妤日前宣布參選台北市議員，哥哥劉至翰也以行動力挺，近日身穿競選背心現身街頭拜票，並將照片PO上臉書。只見劉至翰穿上競選背心、背著Ikea的袋子相當親民，陪著劉致妤與民眾「搏感情」，而背景音樂還播著〈全村的希望〉化身最強而有力的助選員。雖然兄妹感情相當好，但劉至翰仍不忘調皮惡搞，捏住劉致妤的競選旗幟瞬間變成鬥雞眼，他笑問：「什麼事愁眉苦臉的，看開一點嘛，看開一點人會漂亮很多喔！」畫面讓不少網友看了笑回：「好壞啊！哥哥玩妹妹的臉」、「玩皮哥哥，你妹小時候，你應該是也會給她捏鼻子喲。」另外也有許多人羨慕兄妹倆的好感情，並預祝劉致妤能夠高票當選。劉致妤出身演藝世家，父親是資深演員劉尚謙，哥哥則是八點檔男星劉至翰，過去曾在《殭屍小子》系列飾演「恬恬」，也曾演出《新十二生肖》「貝瑪」一角，是不少七、八年級生熟悉的面孔。另外，劉致妤也在台北市議員侯漢廷的辦公室擔任助理長達8年，不過她在服務處並未使用本名，因此許多人不知她的真實身分。從「服務處主任」轉為議員參選人，劉致妤表示身分雖然改變，但想替地方做事的初心並未改變，她將以無黨籍身分參選士林、北投市議員，希望把8年的地方服務經驗及社工專業帶進議會，關注長者照顧、兒童托育及弱勢家庭等議題。