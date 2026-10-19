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盧秀燕接競總主委 徐巧芯曝兩大意義

憂藍營遭各個擊破 徐巧芯預告更多人加入選戰

盧秀燕出手牽動2028？徐巧芯：連2026都不能互助怎談團結

藍軍力抗「洋流」，台中市長盧秀燕應台北市長蔣萬安邀請，答應接任競選總部主委。預定接任競總執行總幹事的立委徐巧芯，今（19）日接受中廣新聞網《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，認為有兩個重要意義；對外展現團結氣勢，對內提升執行效能。對於外界評論，是否意味蔣萬安不會跟盧秀燕爭取2028？徐巧芯表示，如果連2026都不能互相馳援，更艱困的2028，怎麼讓支持者相信藍軍能夠團結？盧秀燕出手，某種程度宣示，「我們只能贏不能輸」。徐巧芯分析，藍軍支持者非常重視，在選舉中能否展現團結，才能拉高氣勢提高投票率，當民進黨把所有重兵都押在台北，圍攻蔣萬安一個人的時候，國民黨的戰將或重要領袖，不能坐視不管，也要做出相對應的舉措，讓外界都理解到國民黨的團結，拉高大家的投票意願。另，徐巧芯指出，盧秀燕的執行能力非常強，是一個非常細心、盯細節的人，不僅有想法規劃，也會分配誰來執行，然後再盯進度。選戰剩下大概40天左右，對內部來說，效率提升非常重要，蔣萬安一方面市政忙碌，另一方面要顧選戰，如果有人幫忙分擔選戰決策，提高整體速度，對蔣來說有非常大的幫助。針對盧秀燕同時身兼國民黨台中市長候選人江啟臣的競總主委，徐巧芯表示「能者多勞」，盧秀燕大多數的心力，還是會放在台中市政，但在選舉的部分，會同時協助江啟臣與蔣萬安，其實台中到台北也很近，車程不過一個小時，分出一點心力來台北，時間上綽綽有餘。針對盧秀燕跳下來幫助蔣萬安，徐巧芯表示，現在民進黨全面把資源投入台北，如果大家只顧自己，沒有注意到別人正在大舉進攻，最後的結果不是一人受害，反而會被各個擊破，如果採取「自掃門前雪」的態度，遲早很快就攻擊到你。徐巧芯也預告，盧是第一炮，未來一定會有更多的人加入，協助整體的選戰布局。外界評論盧秀燕出手相救，代表蔣萬安不會與她相爭2028大位，徐巧芯點出，當盧秀燕把自己跟蔣萬安綁在一起的時候，以民進黨的策略，只要打贏蔣萬安，一次擊沉兩個國民黨的明星，其實盧秀燕也會受傷，但她還是願意承擔，這是一個責任的展現。「如果連2026年，我們都不能互相馳援，更艱困的2028，怎麼讓民眾相信能夠團結？」徐巧芯表示，如果盧秀燕採取明哲保身，與蔣萬安保持距離，最後還是會受傷，面對民進黨大舉進攻，勇於任事承擔，該付出的就付出，要站在前面，必須告訴藍軍支持者，做好我們該做的事。