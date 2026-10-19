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治理城市需溝通不同意見 堅持做對的事

新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方日前接受《三立》《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，分享上任以來推動城市治理的經驗，從深夜獨自巡視工地、公共工程品質把關，到傳統市場改造、公共空間美學及老樹保存，暢談如何讓基礎建設不只滿足市民需求，更成為提升生活品質的重要力量。鄭朝方表示，竹北市是縣轄市，在城市治理其實只需要做到「路平、燈亮、水溝通」，但他選擇透過創新思維與務實執行，做更多地方建設。鄭朝方透露，自己經常在忙完公務後，晚上十點多再前往工地巡視，平均一項工程至少前往二、三十次，有時甚至更多。他認為，建設不分大小，因為每一項建設都會影響一座城市未來三十年，因此即使是街道家具的燈具、座椅或步道等細節，他都不敢輕忽。專訪中，鄭朝方也談起自己曾獲調香比賽首獎的經歷，並以「調和鼎鼐」形容政務管理。他認為，治理城市如同調香，必須在不同意見中尋求平衡，透過溝通與協調讓事情順利推動，更重要的是願意聽勸。即使提出的想法一時難以被接受，也要耐心說明，在堅持方向的同時，保留調整的空間。鄭朝方強調，「做對的事就是我的底氣」，城市的改變不是靠口號，而是從每一項工程、每一處細節慢慢累積。在竹北，他選擇親自走進工地、把關品質，未來也將秉持同樣的態度，讓竹北累積的治理經驗走向新竹縣十三鄉鎮市，真正做到「竹北經驗，竹縣實現」。