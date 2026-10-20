秋冬季節有感早晚溫差明顯，台灣許多機車族出門都要帶外套了，《NOWNEWS今日新聞》挖出日本品牌GU正舉辦優惠活動，一款保暖WARM PADDED夾層連帽外套1490→990元「現省500元」，讓粉絲大讚「防風、防潑水效果很好」、「好穿便宜」、「天冷時騎車不會冷」；數款錐形褲最多「省600元」、針織衫低至390元，本周新價格推薦清單一次整理。
GU保暖外套1490→990元！防風防潑水 粉絲讚：騎車不會冷
台灣進入秋冬季節，不少民眾有感早晚溫差明顯，尤其許多機車族出門都要攜帶外套。《NOWNEWS今日新聞》挖出GU官網一款男女適穿的好評外套推薦，採用中空纖維填充物設計、搭配雙拉鍊設計，鎖住溫暖空氣，讓粉絲大讚「防風功能和防潑水效果顯著 能以這個價格買到很開心」、「天冷時騎車不會冷！防寒防風做得很好！大推！」
◾️現省500元！357378「WARM PADDED夾層連帽外套」特價990元（原價1490元）
記者查詢，這款外套下襬有拉繩設計、袖口可調整式細節，連口袋都有拉鏈，風雨較不容易灌入。現在只剩灰色及黑色還有尺寸，庫存量偏少要買要快。
秋冬推薦「錐形褲」省600元！針織衫低至390元
目前日本品牌GU正舉辦優惠活動，不少適合換季穿搭的服飾調整新價格，幫大家整理官網推薦值得購買的清單：
◾️大省600元！359975「女裝 Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲」特價390元（原價990元）網路獨家
◾️現省500元！359985「男女適穿 Puff空氣感休閒Carrot錐形褲」特價390元（原價890元）
◾️現省400元！359456「女裝 Baggy喇叭牛仔寬褲」特價590元（原價990元）
◾️現省400元！360457「男女適穿 運動風外套ST」特價590元（原價990元）
◾️省下300元！361205「女裝 工裝襯衫式連身裙UL」特價990元（原價1290元）
◾️省下200元！361375「女裝 Fine gauge羅紋細針織上衣（可機洗）」特價390元（原價590元）
◾️省下200元！360719「男女適穿 工裝襯衫外套」特價590元（原價790元）
UNIQLO特價290元挖到寶！秋日穿搭驚喜優惠
《NOWNEWS今日新聞》記者上周假日在UNIQLO門市現場挖到寶，直擊眾多長袖服飾特價290元，最推薦一款貨號478571的「女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套」1990元→1290元「大砍700元」。還挖出：
◾️485306「女裝 美麗諾圓領毛衣」特價590元（原價790元）
◾️483042「男女適穿 UNIQLO：U棉質寬褲」特價590元（原價990元）
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台灣進入秋冬季節，不少民眾有感早晚溫差明顯，尤其許多機車族出門都要攜帶外套。《NOWNEWS今日新聞》挖出GU官網一款男女適穿的好評外套推薦，採用中空纖維填充物設計、搭配雙拉鍊設計，鎖住溫暖空氣，讓粉絲大讚「防風功能和防潑水效果顯著 能以這個價格買到很開心」、「天冷時騎車不會冷！防寒防風做得很好！大推！」
◾️現省500元！357378「WARM PADDED夾層連帽外套」特價990元（原價1490元）
記者查詢，這款外套下襬有拉繩設計、袖口可調整式細節，連口袋都有拉鏈，風雨較不容易灌入。現在只剩灰色及黑色還有尺寸，庫存量偏少要買要快。
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《NOWNEWS今日新聞》記者上周假日在UNIQLO門市現場挖到寶，直擊眾多長袖服飾特價290元，最推薦一款貨號478571的「女裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套」1990元→1290元「大砍700元」。還挖出：
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