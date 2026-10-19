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公務員、教師壓力爆表 沈伯洋上任要辦「市長，我不幹了」

台北市長參選人沈伯洋今（18）日下午舉行「台北大洋流」松山、信義區第二場車掃，最終在民權公園集結開講，提出要舉辦「市長，我不幹了」第一階段鎖定公務員與教師吐苦水，沈伯洋回應，因為「市長，你給我聽好」匿名信的時候，有超多老師在抱怨，看到真的有點嚇到，現在第一線教師的壓力真的是爆表，「這是馬上就要處理的事情，這牽扯到小孩的環境」。沈伯洋昨日宣講時表示要推出「市長，我不幹了」企劃，第一階段公務員跟教師，沈伯洋說明，希望在選上之後來做這樣的事情，為什麼先選教師，就是因為現在第一線教師壓力真的是爆表，覺得這是馬上就要處理的事情，這牽扯到小孩的環境。沈伯洋也說，那再來就是公務員現在人力也非常的不足，那要怎麼去做行政減壓，之前有提出五項政策，但看起來覺得有可能還要再多收集第一線意見，接下來例如說護理人員、社工等，第一線這種現在非常缺人力、壓力值又非常大的，都是一開始最重要的目標。沈伯洋表示，為什麼會有這個發想，就是因為昨天在松山、信義，有超多老師在抱怨，真的有點嚇到。那因為用這樣的一個方式，不管是用漂流瓶的方式，還是用本來「市長，你給我聽好」匿名的方式，就可以看到很多意見都可以浮出來，所以才在想，必須要趕快統整所有大家的意見，「這樣才能夠回應大家的期待」。