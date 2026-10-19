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一場熱血路跑，見證警察鐵漢柔情！18日高雄市前鎮區夢時代周邊舉辦「第11屆舒跑杯路跑競賽活動」，未料活動期間，一名婦人因同行孩童不慎走失，焦急向警方求助。員警立即展開協尋，順利協助家人團圓，為熱鬧賽事增添溫馨插曲。分局長黃元民表示，警方將持續秉持「執法有力度、服務有溫度」的精神，守護賽道平安，也守護家庭團圓。10月18日7時55分許，前鎮街派出所所長李宗翰於中華、時代路口執勤時，接獲婦人求助，表示孩童在人潮中走失、遍尋不著。李宗翰立即蒐集孩童照片及衣著特徵，透過勤務群組通報現場警力協尋，並迅速前往大會舞臺請工作人員協助廣播，同時持續於周邊查訪，全力尋找孩童下落。所幸，不久後便傳來好消息，走失孩童已在附近休息區平安等候。家長得知消息後立即趕赴現場，見到孩子安然無恙，激動地緊緊擁入懷中，久久不願鬆手，原本焦急的心情終於化為團圓的喜悅。前鎮分局表示，賽道上，警方守護跑者安全；人海中，警方守護家庭團圓。對員警而言，這或許只是勤務中的一件小事，對家長來說，卻是最珍貴的安心。一身制服展現的是守護安全的堅毅，制服之下更藏著關懷民眾的溫柔，讓警察鐵漢柔情的一面，成為路跑現場最暖心的風景。分局長黃元民表示，警方除維護大型活動交通秩序與參賽者安全，也重視民眾即時需求。此次員警積極協尋，展現為民服務精神，並提醒家長參與大型活動時，應留意孩童動向，如遇走失可立即向警方求助。前鎮分局將持續秉持「執法有力度、服務有溫度」的精神，守護賽道平安，也守護家庭團圓。