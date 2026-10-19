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喝八曜和茶「梅子突然會動」！顧客崩潰：

竟是蛞蝓、還長觸角

飲料出現蛞蝓！八曜和茶緊急道歉：已陪同顧客就醫檢查

▲八曜和茶強調已採取並將持續落實相關措施改進，並宣布台中東海門市即日起暫停營業。（圖／翻攝Google地圖）

台中東海門市即起暫停營業！八曜和茶3措施曝光

台中東海門市即日起暫停營業

已主動通報台中市衛生局

針對全體門市全面檢查

▲針對顧客反映於台中東海門市購買的飲品中發現蛞蝓一事，八曜和茶緊急發布聲明致歉。（圖／八曜和茶臉書）

喝手搖飲喝到蛞蝓！有民眾表示，昨（18）日晚間購買手搖品牌「八曜和茶」旗下飲品，在清洗杯子時倒出疑似梅子的物體，摸起來觸感滑滑的，但仔細一看才發現竟是蛞蝓，甚至還長出2根觸角，讓他當場崩潰緊急到醫院掛急診。對此，八曜和茶緊急發布聲明致歉，表示今日凌晨已陪同顧客就醫檢查，並宣布台中東海門市即日起暫停營業，後續也主動通報台中市衛生局，亦針對全體門市全面檢查，後續進度將透過官方管道說明。有網友在Threads發文，表示昨晚購買八曜和茶的「蜂凝菌乳茶」，喝完飲料清洗杯子的時候，從杯內倒出不明物體，原先以為是店家使用梅子增添風味，甚至拿起來端詳發現「觸感滑滑的」，隨後先放在一旁。沒想到疑似梅子的物體「突然動了」，身形還越變越長，最後還長出2根觸角，讓他當場崩潰。影片曝光後，隨即引發一票網友嚇瘋留言，「超級荒謬…看前幾張還以為真的是梅子或栗子」、「超級誇張」、「救命啊這榮登我2026在脆上看到最可怕的事」、「居然是蛞蝓！還活的」；事後當事人透露，已往最近的醫院掛急診。對此，八曜和茶緊急發布聲明致歉，表示針對顧客反映於台中東海門市購買的飲品中發現蛞蝓一事，八曜和茶向當事顧客鄭重致歉；此次事件讓顧客受到驚嚇與感到擔憂，也影響了消費者對八曜飲品衛生的信任，對此深感抱歉。八曜和茶強調，接獲通知後，品牌執行長、總部一線主管及門市店經理已於今（19）日凌晨第一時間前往醫院，並陪同顧客進行檢查，將持續關心顧客的身體狀況，協助後續追蹤。同時，八曜和茶強調已採取並將持續落實相關措施改進，其中，已安排專業清潔消毒及病媒防治作業，在確認衛生安全、排除疑慮前不會復業，目前尚無法確定恢復營業時間。此外，八曜和茶，針對相關原物料、存放環境、設備及飲品製作流程展開查核，並保全相關資料、調閱監視器，以釐清事件發生原因及蛞蝓可能進入飲品的環節，並配合衛生主管機關的調查及採樣安排。八曜和茶也將，總部已要求全體門市依最嚴格的衛生標準，全面檢查環境、設備、原物料保存、工作流程及防治措施，加強飲品製作與封杯前的檢查，加強員工教育訓練，並由總部追蹤確認執行情形，事件後續處理也將透過官方管道說明最新進度。