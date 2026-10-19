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▲拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發7局僅失1分、送出6次三振，幫助光芒拿下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）

▲佩洛塔（Freddy Peralta）將在G6先發，力爭幫助光芒拿下自2020年以來的首張世界大賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

坦帕灣光芒距離重返世界大賽只差1勝！今（19）日美聯冠軍賽G5，光芒靠拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發7局失1分、送出6次三振，以3：1擊敗克里夫蘭守護者，取得3勝2敗聽牌優勢。這支季初不被看好的球隊，如今將帶著兩次晉級機會返回主場；歷史上同樣在客場贏下G5、再回主場的球隊，有75％最終贏得系列賽。光芒在系列賽一度以1勝2敗落後，卻接連於克里夫蘭拿下兩勝，將晉級主動權握回手中。拉斯穆森此役主投7局，被敲4支安打，僅投出1次保送，送出6次三振、失1分，成功替球隊守住領先。打線則在前3局各拿1分，提早建立優勢。拉斯穆森退場後，牛棚接力守成，終結者貝克（Bryan Baker）完成第9局，讓光芒帶著3勝2敗優勢回到坦帕灣，力爭隊史第3座美聯冠軍及首座世界大賽冠軍。光芒一路挺進，也讓季前預測再度成為話題。古巴棒球記者羅梅洛（Francys Romero）在賽後於X提到，光芒開幕戰時前進世界大賽的機率僅有1.1％，如今卻已站在美聯封王門口。另一組《FanGraphs》季前預估，則給予光芒3.4％的美聯冠軍機率、1.4％的世界大賽奪冠機率。不同來源與預測時間點的數字不能直接混用，但都反映光芒當時並非爭冠熱門。如今只要再拿1勝，光芒就能繼2008、2020年後，第3度踏上世界大賽舞台，將原本的低期待轉化為實際戰果。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）最新統計，歷來七戰四勝制系列賽，在雙方戰成2勝2敗後，G5勝隊有46次在69次案例中贏得系列賽，比例約66.7％。若進一步限縮至現行「2－3－2」主客場安排，並與光芒相同，在客場贏下G5、取得3勝2敗領先，再返回主場進行G6及必要時的G7，過去28次有21次成功晉級，比例達75％。美聯冠軍賽G6將於台灣時間20日在光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）進行，由佩洛塔（Freddy Peralta）先發，力爭直接關門。佩洛塔在G2先發6局無失分，已證明自己能壓制守護者打線。光芒若能延續G5先得分、再由投手群掌控局面的模式，就有機會在主場拿下美聯冠軍，與已晉級的密爾瓦基釀酒人爭奪世界大賽冠軍。