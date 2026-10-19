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國民黨台北市長候選人蔣萬安將於26日成立競選總部，競選團隊布局也逐漸明朗，台中市長盧秀燕今（19）日上午出席活動時證實，是蔣萬安主動邀請她接下競總主委重任；由於盧秀燕同時也是台中市長候選人江啟臣競總主委，外界好奇兩地輔選是否會引發「吃醋」情況，江啟臣則笑回：「我都吃健康醋！」盧秀燕表示，蔣萬安身為台北市長，必須投入九成以上心力處理市政，有時難以兼顧選務，因此主動找她商談，希望能協助競選總部運作。盧秀燕聲明，自己的工作當然也很忙，但考量首都選戰的重要性，她決定「義不容辭」接下。面對媒體詢問，未來還得分身協助台北選戰，江啟臣是否會吃醋？盧秀燕當場拉起江啟臣的手，笑說對方相當慷慨地答應，並形容江啟臣與蔣萬安「兄弟情深」，彼此互相幫忙。盧秀燕以輕鬆方式回應外界對兩地輔選安排的疑問，也展現藍營團隊試圖凝聚合作氣氛。江啟臣則笑稱，自己吃的是「健康醋」，並提到他與盧秀燕、蔣萬安之間都是政大出身，大家就像兄弟姊妹，選戰期間更應分工合作、團結一致。最後，江啟臣還幽默補充：「如果要講吃醋的話，如果是我老婆，我會吃醋。」一番話逗笑現場。