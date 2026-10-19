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路易莎：買一送一！門市、外送咖啡優惠喝到連假

買一送一外送優惠！

門市現場買一送一！

▲路易莎攜手Uber，門市現場與外送優惠都有「買一送一」。（圖／路易莎咖啡 louisacoffee.co）

CAMA CAFE：20週年慶厚蜜地瓜新品！燈箱、Beano盲盒

周邊一覽

「厚蜜地瓜」新品！

▲CAMA CAFE厚蜜地瓜新品！20週年慶開喝。（CAMA CAFE camacafe.com）

20週年紀念新品！

三大門市限定會員優惠！

▲CAMA CAFE「紀念手沖／精選」新品。（CAMA CAFE camacafe.com）

CAMA CAFE 20週年週邊商品！

▲CAMA CAFE大象杯，Beano杯塞與娃娃盲盒開賣。（CAMA CAFE camacafe.com）

10月底還有光復節連假，本周咖啡優惠一路喝！路易莎表示，「買一送一」門市現場、Uber Eats外送優惠都爽喝。CAMA CAFE表示，20週年慶生日「厚蜜地瓜」新品、紀念手沖，推出燈箱、大象杯與杯塞、Beano娃娃吊飾盲盒等周邊商品，會員優惠到旗艦店新菜單一次整理。路易莎咖啡門市現場、外送優惠來了！官方表示，攜手Uber，即日起至10月31日光復節連假：◾️下單加碼再送 Uber 乘車金。◾️提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。新鮮現烘連鎖咖啡CAMA CAFE歡慶20週年生日！官方表示，今年以「二十週年・香遇每一刻」為主題，推出一系列慶祝新品與優惠：秋冬嚴選優秀地瓜品種「台農57號」，CAMA CAFE以底蘊深厚的咖啡專業工藝，現烘迸發的濃郁咖啡香氣、結合烘烤地瓜的香甜馥郁，全台門市推出3款20週年限定「厚蜜地瓜」系列飲品，期間限定販售至年底。◾️：以濃郁地瓜香甜揉合金獎義式濃縮，點綴蜂蜜自然甜感、帶出烤地瓜溫潤飽滿的尾韻。◾️：揉合金獎拿鐵，就像品嚐熱騰騰地瓜般的綿密溫柔。◾️：微苦茶韻交織甜潤瓜香並散發奶香。CAMA CAFE特別推出兩款20週年紀念系列，即日起販售至年底：◾️主打輕柔紅花為引、鋪墊紅色莓果，開喝有如蜜香紅茶般的細緻茶韻。◾️限店供應，以酸甜紅色莓果襯托淡雅紅花，喝得到蜜香紅茶的悠長餘韻。◾️限量供應。◾️「CAMA CAFE小燈箱」150元，即日起限量開賣。◾️「20週年大象杯」899元，鐵粉敲碗成功，睽違5年再次推出。◾️Beano「杯塞」109元◾️「20週年Beano盲盒」330元：除了經典款Beano，還有咖啡師與地瓜造型（3款隨機出貨），預計12月14日開賣。