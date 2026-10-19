10月底還有光復節連假，本周咖啡優惠一路喝！路易莎表示，「買一送一」門市現場、Uber Eats外送優惠都爽喝。CAMA CAFE表示，20週年慶生日「厚蜜地瓜」新品、紀念手沖，推出燈箱、大象杯與杯塞、Beano娃娃吊飾盲盒等周邊商品，會員優惠到旗艦店新菜單一次整理。
路易莎：買一送一！門市、外送咖啡優惠喝到連假
路易莎咖啡門市現場、外送優惠來了！官方表示，攜手Uber，即日起至10月31日光復節連假：
◾️買一送一外送優惠！Uber Eats莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐「同品項買一送一」外送優惠；指定熱門「磚壓套餐限時6折」。下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️門市現場買一送一！到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。
CAMA CAFE：20週年慶厚蜜地瓜新品！燈箱、Beano盲盒周邊一覽
新鮮現烘連鎖咖啡CAMA CAFE歡慶20週年生日！官方表示，今年以「二十週年・香遇每一刻」為主題，推出一系列慶祝新品與優惠：
「厚蜜地瓜」新品！秋冬嚴選優秀地瓜品種「台農57號」，CAMA CAFE以底蘊深厚的咖啡專業工藝，現烘迸發的濃郁咖啡香氣、結合烘烤地瓜的香甜馥郁，全台門市推出3款20週年限定「厚蜜地瓜」系列飲品，期間限定販售至年底。
即日起至10月27日，所有品項「每杯現折5元」嚐鮮價優惠開喝。
◾️「厚蜜地瓜美式」大杯90元、特大杯110元：以濃郁地瓜香甜揉合金獎義式濃縮，點綴蜂蜜自然甜感、帶出烤地瓜溫潤飽滿的尾韻。
◾️「厚蜜地瓜慕斯拿鐵」大杯120元、特大杯140元：揉合金獎拿鐵，就像品嚐熱騰騰地瓜般的綿密溫柔。
◾️「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」大杯90元、特大杯110元：微苦茶韻交織甜潤瓜香並散發奶香。
20週年紀念新品！CAMA CAFE特別推出兩款20週年紀念系列，即日起販售至年底：
◾️「20週年手沖」中杯115元、大杯130元：主打輕柔紅花為引、鋪墊紅色莓果，開喝有如蜜香紅茶般的細緻茶韻。
◾️「20週年精選」中杯95元、大杯110元、特大杯125元：限店供應，以酸甜紅色莓果襯托淡雅紅花，喝得到蜜香紅茶的悠長餘韻。
◾️「20週年紀念濾掛」50元／包：限量供應。
三大門市限定會員優惠！
「20週年手沖／精選折20元」10月15日至11月14日可重複領取，領取後可保留7天；「單筆消費滿200元可折抵20元」、「20週年慶紀念濾掛單包折5元」即日開放領取，活動優惠至年底。
CAMA CAFE 20週年週邊商品！
◾️「CAMA CAFE小燈箱」150元，即日起限量開賣。
◾️「20週年大象杯」899元，鐵粉敲碗成功，睽違5年再次推出。
◾️Beano「杯塞」109元
◾️「20週年Beano盲盒」330元：除了經典款Beano，還有咖啡師與地瓜造型（3款隨機出貨），預計12月14日開賣。
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路易莎咖啡門市現場、外送優惠來了！官方表示，攜手Uber，即日起至10月31日光復節連假：
◾️買一送一外送優惠！Uber Eats莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐「同品項買一送一」外送優惠；指定熱門「磚壓套餐限時6折」。下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️門市現場買一送一！到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。
新鮮現烘連鎖咖啡CAMA CAFE歡慶20週年生日！官方表示，今年以「二十週年・香遇每一刻」為主題，推出一系列慶祝新品與優惠：
「厚蜜地瓜」新品！秋冬嚴選優秀地瓜品種「台農57號」，CAMA CAFE以底蘊深厚的咖啡專業工藝，現烘迸發的濃郁咖啡香氣、結合烘烤地瓜的香甜馥郁，全台門市推出3款20週年限定「厚蜜地瓜」系列飲品，期間限定販售至年底。
即日起至10月27日，所有品項「每杯現折5元」嚐鮮價優惠開喝。
◾️「厚蜜地瓜美式」大杯90元、特大杯110元：以濃郁地瓜香甜揉合金獎義式濃縮，點綴蜂蜜自然甜感、帶出烤地瓜溫潤飽滿的尾韻。
◾️「厚蜜地瓜慕斯拿鐵」大杯120元、特大杯140元：揉合金獎拿鐵，就像品嚐熱騰騰地瓜般的綿密溫柔。
◾️「厚蜜地瓜抹茶歐蕾」大杯90元、特大杯110元：微苦茶韻交織甜潤瓜香並散發奶香。
◾️「20週年手沖」中杯115元、大杯130元：主打輕柔紅花為引、鋪墊紅色莓果，開喝有如蜜香紅茶般的細緻茶韻。
◾️「20週年精選」中杯95元、大杯110元、特大杯125元：限店供應，以酸甜紅色莓果襯托淡雅紅花，喝得到蜜香紅茶的悠長餘韻。
◾️「20週年紀念濾掛」50元／包：限量供應。
三大門市限定會員優惠！
「20週年手沖／精選折20元」10月15日至11月14日可重複領取，領取後可保留7天；「單筆消費滿200元可折抵20元」、「20週年慶紀念濾掛單包折5元」即日開放領取，活動優惠至年底。
◾️「CAMA CAFE小燈箱」150元，即日起限量開賣。
◾️「20週年大象杯」899元，鐵粉敲碗成功，睽違5年再次推出。
◾️Beano「杯塞」109元
◾️「20週年Beano盲盒」330元：除了經典款Beano，還有咖啡師與地瓜造型（3款隨機出貨），預計12月14日開賣。