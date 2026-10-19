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台股當沖降稅優惠將於明（2027）年底到期，今（19）日在立法院財政委員會立委也關注是否再延長？對此，金管會主委彭金隆表示，明年2、3月將舉辦公聽會，廣泛蒐集各方意見後，再提出方案。現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早是從2017年4月28日實施，之後又多次延長，2024年決定再度延長3年到2027年12月31日止，優惠稅率維持千分之1.5。立法院財委會今日邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長列席業務報告並備質詢。面對當沖降稅明年底就要到期，國民黨立委林德福指出，台股散戶比重約佔53%，當沖自然人比例也高達54.36%，也關切當沖降稅是否會再延長。對此，彭金隆表示，當沖降稅過去在立法院有很多次討論，財委會也提出很多建議，支持與反對都有，也有人覺得要漸進式調整、逐步落日，或是加上其他機制，按照立法歷程，明年2、3月將舉辦公聽會，廣泛蒐集各方意見，才會提出最終方案。