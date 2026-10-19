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▲賴建信會前受訪時澄清，中油2,338億元增資預算是針對國內已經通過環評的投資計畫，認為外界擔心挪用投資美國，「這是兩碼子事。」（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部：增資用在國內計畫 無關阿拉斯加投資

立法院經濟委員會今（19）日召開《能源管理法》修法公聽會，會中討論國營事業是否該由政府預算撥補。國民黨立委賴士葆及部分專家學者均提到，政府增資中油2338億元，認為是呼應美國總統川普，中油要對阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫做準備。對此，經濟部次長賴建信表示，增資是針對已經通過環評的國內計畫，並非為了投資美國，「這是兩碼子事。」據《能管法》規定，能源研究發展特種基金運用基金預算在能源開發技術、節約技術等，而基金來源來自綜合電業、石油煉製業及石油輸入業經營能源業務收入，每年經營能源業務收入的5／1000範圍內收取。然而，因為近年中油及台電虧損大，因此立法院開公聽會討論納入「虧損減免條款」，並且也討論國營事業虧損是否應由政府預算撥補。而經濟部今年編列追加預算，台電撥補711億元、中油撥補1014億元；另外，編列增資中油2,338.34億元。賴士葆表示，不解增資中油2338億元為什麼過去不提出，也不是1年500億元分幾年慢慢增加，結果現在知道答案，因為川普要求台灣對阿拉斯加天然氣投資44億美元（約新台幣1430億元），質疑一口氣增這麼多就是要為了該案，經濟部不敢面對這個問題，就是「我們拿了錢，替美國打義工！」他批評，經濟部都還沒跟立法院報告，就由川普代替台灣宣布，認為「中華民國我們號稱主權獨立國家怎麼會這個樣子？」台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝 也表示，中油並沒有資不抵債問題，認為目前至少還有400億資產超過負債，很擔心增資是用來挪用給高風險、高成本的阿拉斯加LNG計畫，但是對於相關投資的成本效益都還沒出爐，是否由納稅人口袋出，為什麼日本、韓國都保守因應，如果沒有合理說明，認為不應該支持增資。經濟部次長賴建信會前受訪時澄清，中油2,338億元增資預算是針對國內已經通過環評的投資計畫，認為外界擔心挪用投資美國，「這是兩碼子事。」至於中油對美國阿拉斯加天然氣投資案的預算，他強調將會循相關程序編列，且依照商業邏輯進行，一定會有股份。經濟部長龔明鑫上週清楚說明，必須要等到阿拉斯加氣量充足後再看怎麼投資，採取「先採購、後投資」，認為台灣投資也將會具有保障，但詳細投資計畫還未成形。