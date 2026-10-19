我是廣告 請繼續往下閱讀

年底選舉倒數39天，選戰進入白熱化，國民黨前副主席連勝文稱聽不懂沈伯洋說AI產業鏈，「可能旁邊有人在抽大麻」，此外議員林杏兒稱社子島阿嬤跪下相信薪水領很高。對此沈伯洋今（19）日受訪直呼也太多槍了、過分了，大家如果去看歷史畫面，應該都可以看到自救會陳情的身影，說他們是領薪水這已經是誹謗了，如果對方很喜歡用這樣的方式來攻擊，如果沒辦法討論他所提出的政見或是對台北的願景，「覺得真的是有點可惜」。對於連勝文與林杏兒攻擊，沈伯洋直呼這樣也太多槍了，覺得這真的是過分，但是事後得知這個阿嬤就是自救會的，那自救會其實一直以來，是針對所有的市長跟市長候選人都在陳情。大家如果去看歷史畫面，應該都可以看到自救會陳情的身影，說他們是領薪水，覺得講話要有證據，「這已經是誹謗了」。媒體追問是否認為選舉未來越低俗？沈伯洋說，如果對方真的很喜歡一直用這樣的方式來攻擊，沒有辦法針對他政見或未來的願景，如果沒有去討論的話，「覺得真的是有點可惜」。