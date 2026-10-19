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美國聯盟冠軍系列賽進入最終階段，克里夫蘭守護者隊在客場以1：3不敵坦帕灣光芒隊後，系列賽吞下2連敗，以2勝3敗遭到對手聽牌。面對即將到來的G6生死戰，外界紛紛好奇守護者是否會派王牌投手威廉斯（Gavin Williams）登板先發。對此，總教練瓦格特（Stephen Vogt）斷然否決，強調不會讓休息天數不足的王牌冒險，背後原因也隨之曝光。在今日的關鍵第5戰中，光芒隊靠著王牌拉斯姆森（Drew Rasmussen）繳出主投7局僅挨4安失1分的好投，終場以3：1擊敗守護者，將系列賽戰績逆轉為3勝2敗，距離睽違6年的美聯冠軍僅差最後一步。根據歷史數據顯示，在7戰4勝制的系列賽中，取得2勝2敗後在第 5 戰獲勝聽牌的球隊，有66.6%的機率能晉級。陷入淘汰邊緣的守護者，接下來必須在客場連贏兩場才能逆轉晉級。面對G6生死戰，守護者是否會直接押上季後賽表現神勇的王牌投手威廉斯？主帥瓦格特在賽後受訪時給出了否定的答案：「威廉斯絕對不是在短天數休息下先發的選項。」威廉斯在前一次登板是美聯冠軍賽第3戰（10月16日），當時他主投5局僅失2分，幫助守護者以3：2拿下勝利。雖然當時他僅用了70球，但若要在第6戰扛下先發，他將只有3天的休息天數，而非正常輪值的「中4日」。此外，威廉斯本季在例行賽與季後賽合計已經投了超過200局，除了累積3場季後賽先發外，甚至在分區系列賽第4戰上演生涯首次後援登板，並在兩天後再度於決定勝負的第5戰先發。球團考量到若在休息不足的情況下強行推派王牌，不僅可能折損他的壓制力，更會對他有健康的隱憂。因此，教練團決定將他保留至若能將戰線延長才登場的第7戰，屆時他將能以正常休息天數完整先發。隨著威廉斯確定缺席第6戰先發，總教練沃格特坦言G6的投手輪值尚未完全定案，預計將採取投手車輪戰來應戰。包括提比（Tanner Bibee）、坎提洛（Joey Cantillo）或由阿姆斯壯（Shawn Armstrong）擔任開局投手投1局後再交由牛棚接力，都是教練團評估的選項。守護者對於背水一戰並不陌生。他們在先前對陣白襪的系列賽中，就曾在落後劣勢下連勝3場上演大逆轉。巴薩納（Travis Bazzana）賽前也展現高昂鬥志：「我們整個賽季都在這種情況下打球，我們熱愛這樣的時刻。」守護者將帶著背水一戰的決心前往客場，期盼挺過第6戰，將系列賽逼入最終決戰。