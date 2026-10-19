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台北市美崙公園內有李登輝前總統、李元簇前副總統當年植樹及紀念石碑，但近日有民眾發現2棵榕樹與石碑都已消失不見；政治工作者周軒轉發相關消息，並點名台北市長蔣萬安「出來說清楚」。對此，北市府公園處澄清，去年經專家鑑定確認2棵榕樹感染「褐根病」，為避免倒塌危及公園民眾安全，已於今年4月24日移除；至於石碑，則另行收藏管理。周軒在臉書發文表示，自己無法理解美崙公園內2位前正副總統所種植的樹木及紀念碑為何不見，並質疑廠商不可能如此自作主張，將具有重要紀念意義的事物給破壞掉。他直接向蔣萬安喊話，要求市府出面說清楚，並表示「不要又推給廠商」，該貼文也立刻引發外界熱議。北市府公園處今（19）日上午發布新聞稿鄭重澄清，「據說這兩顆樹都沒了，石碑也都不見了」屬網路謠傳，並進一步說明美崙公園內2株罹患褐根病樹木，為李登輝前總統、李元簇前副總統種植之榕樹，因樹木出現生長不良、枝葉稀疏的情況，故請來專家實地評估。陽明管理所主任陳彥材也表示，市府在去年11月24日邀請2位樹木保護委員到現場勘查，發現樹木根部已經隆起，且根部採樣出現網狀格紋等病徵，確認感染褐根病；考量公園民眾的安全，在文化局解除列管後，已於今年4月24日完成移除，現場石碑也都妥善保存。