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從約52公尺高屋頂垂降 軍人突然失控重摔草皮

死者隸屬美空軍戰鬥訓練中隊 軍方展開調查

教練悲痛：整座球場氣氛瞬間消失

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）一場大學美式足球賽，原本安排空軍特戰人員進行高空垂降表演，向軍人及退伍軍人致敬，不料卻發生致命意外。一名美國空軍軍人在體育館屋頂進行垂降時突然失控，從高處快速墜落，重摔在球場草皮上。現場數萬名觀眾目睹事故，原本演奏中的樂隊也立即停止表演，整座球場陷入一片死寂。軍人雖經緊急送醫搶救，最終仍傷重不治。綜合美國《紐約郵報》、《聖安東尼奧快報》及當地媒體報導，事故發生於18日，地點位於德州聖安東尼奧的阿拉莫巨蛋體育館（Alamodome）。當時德州大學聖安東尼奧分校（UTSA）正準備迎戰美國海軍官校，並在賽前舉行年度「向軍人與退伍軍人致敬」活動。主辦單位原定安排4名軍方人員，在比賽開打前約15分鐘，從體育館屋頂結構垂降至球場，作為賽前表演的一部分。阿拉莫巨蛋體育館屋頂距離球場約170英尺，相當於52公尺高。參與表演的軍人具備專業戰術訓練，平時便會進行高空垂降及直升機快速部署等演練。然而，其中一名軍人在沿著繩索下降時，疑似突然失去控制，身體快速沿繩索滑落，最終重摔在球場草皮上。目擊者柯瑞（Adrian Corey）向當地電視台KSAT表示，當時樂隊才剛開始演奏，就看到一名軍人突然快速墜落。「所有人都安靜下來，樂隊停止演奏，現場完全鴉雀無聲。」柯瑞回憶，原本熱鬧的賽前活動，瞬間變成令人震驚的事故現場。醫護人員隨即趕往球場救援，並在現場進行約10分鐘的緊急處置，隨後以擔架將傷者送往當地醫院，但軍人最終仍因傷勢過重死亡。美國空軍證實，罹難軍人隸屬內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的第6戰鬥訓練中隊第2分遣隊（6th Combat Training Squadron, Detachment 2）。該單位負責相關戰術訓練，參與此次表演的人員具備高空垂降及協同地面部隊執行作戰任務的專業能力。軍方目前尚未公布死者身分，事故確切原因也仍待調查，包括垂降過程是否涉及裝備異常或操作問題，都尚未獲得證實。受到事故影響，原定進行的美式足球賽延後約10分鐘開打。美國體育聯盟American Conference表示，事發後曾與兩所參賽學校、體育館管理單位及地方主管機關進行討論，最後決定讓比賽繼續舉行。UTSA總教練崔勒（Jeff Traylor）賽後受訪時表示，這起事故令人心碎，自己過去從未經歷過類似情況，「你可以感覺到，現場所有的熱情瞬間消失了。」崔勒說，這場悲劇讓人重新思考生命中真正重要的事情。UTSA校長艾格米（Taylor Eighmy）也發表聲明表示，原本應該充滿友誼、傳統與歡慶氣氛的一天，卻因突如其來的意外蒙上深深的悲傷，並向罹難軍人的家屬、同袍及所屬部隊表達慰問。聖安東尼奧市長瓊斯（Gina Ortiz Jones）同樣透過社群平台致哀，表示對空軍軍人在球賽前發生意外身亡深感悲痛，並為其家屬祈禱。目前美國軍方已針對這起高空垂降事故展開調查，以釐清致命墜落的原因。