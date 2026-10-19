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▲除了巡演，宇宙人（如圖）還規劃10月18日至11月13日在誠品書店松菸 3F 音樂館舉辦「Dear You, ______」留言計畫。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人第六張創作專輯《Dear You》好評不斷，實體專輯預購正式啟動，昨（18）日舉辦專輯預購見面會，吸引大批歌迷熱情到場。現場宇宙人也公布重磅好消息，《Dear You》巡迴演唱會將於北中南三地舉辦共六場演出，團員方Q笑說這次演唱會日期藏著生日彩蛋：「第一場在台北的12月17號是我的生日，高雄場也是特別的日子，1月2日是小玉生日！」門票於10/25(日)中午12:00在拓元售票開賣。宇宙人推出創作專輯《Dear You》好評不斷，昨日舉辦實體專輯唯一預購見面會，吸引大批歌迷熱情到場，擠得水洩不通，甚至有歌迷早上8點便抵達只為搶先領號碼牌。活動上宇宙人親自替歌迷的預購單蓋上專屬店章、送上盤帶貼紙小卡，阿奎更透露自己親自飛往東京關注黑膠刻片過程，對聲音細節的講究讓現場歌迷笑虧根本是「恐怖情人」。活動上宇宙人更祭出重磅驚喜，正式宣布《Dear You》巡迴演唱會將於北中南三地展開、共帶來六場演出，台北場將於12月17日、18日在Legacy TERA登場；高雄場明年1月1日、2日於LIVE WAREHOUSE開唱；台中場2月13日、14日在Legacy Taichung舉行，團員還幽默形容這是「欠你們的那場Live house」，引來全場歌迷歡呼。值得一提的是，方Q笑說這次演唱會日期藏著生日彩蛋：「第一場在台北的12月17號是我的生日！高雄場也是特別的日子，1月2日是小玉生日！」宇宙人也希望透過更貼近歌迷的演出空間，讓大家感受整張專輯想傳達的音樂與情感，門票於10/25(日)中午12:00在拓元售票開賣。除了巡演，宇宙人還規劃10月18日至11月13日在誠品書店松菸 3F 音樂館舉辦「Dear You, ______」留言計畫，邀請歌迷寫下想對宇宙人說的話，並投入現場設置的專屬信箱。方Q笑著詢問大家：「以前買CD裡面都會附回函卡，有人知道嗎？」台下歌迷齊聲幽默回喊「沒有」，逗得團員哭笑不得。方Q解釋，正是希望能復刻當年的復古浪漫，特別設立專屬信箱，邀請所有宇宙友把想說的話寫下來投遞，讓音樂與情感在實體互動中持續傳遞溫暖。