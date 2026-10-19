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iPhone Duo通路曝首批到貨量不到18 Pro一成

▲蘋果首款摺疊手機iPhone Duo尚未正式上市就掀起搶購潮，官網交期排到明年，網路更出現黃牛加價2萬元轉售。（圖／Apple官網）

沒成功預購10/23排隊也買不到iPhone Duo

沒搶到首批、後續配貨仍要等通知

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo預購掀起搶購潮，首批10月23日取貨名額短短10分鐘就被搶光，官網交貨時間甚至排到2027年1月，沒搶到預購的果粉，打算開賣當天直接到門市排隊碰運氣，不過恐怕要失望了，《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問通路商，業者透露iPhone Duo首波到貨量不到iPhone 18 Pro的一成，進一步詢問STUDIO A、傑昇通信及Apple直營門市，得到的答案都是10月23日沒有現貨可供現場購買，僅能讓事先預約成功、符合取貨資格的消費者領取新機。iPhone Duo將於10月23日正式在台灣開賣，256GB售價74900元起，也是蘋果首款摺疊手機。自10月16日晚間8時開放預購後，蘋果官網瞬間湧入大量消費者，一度出現網站塞車情況，原本預計10月23日就能取貨的首批名額，在短短10分鐘內就被搶光，後續訂單交貨時間更一路延後到2027年1月。究竟iPhone Duo有多缺貨？《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問手機通路商，業者透露，iPhone Duo首波到貨量相當有限，甚至不到iPhone 18 Pro首波到貨量的一成。過去iPhone新機上市，常有果粉排隊購機買現貨，不過，這次iPhone Duo恐怕無法比照辦理。《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問STUDIO A、傑昇通信及Apple直營門市，皆表示10月23日開賣當天沒有提供現場直接購買的現貨，主要以先前完成預約的顧客取機為主對於有搶到預購名額的消費者而言，即使10月23日一早就到門市排隊，可能會空手而歸。對於錯過第一波預購的消費者，目前仍可透過Apple官網查看不同顏色、容量的預估交貨時間，或留意電信業者及授權經銷商後續釋出的配貨資訊。STUDIO A也已表示，下一批預約開放時間將透過官方LINE通知。不過，後續到貨數量、各門市何時恢復提供現場購買服務，目前仍須依實際配貨狀況而定。