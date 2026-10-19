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▲權達美今年7月宣布懷上女兒，也透露預產期是10月，小公主也在10/15平安出生。（圖／IG@damikwon_）

▲權達美今年7月宣布懷上女兒，兒子Eden終於有妹妹了。（圖／IG@damikwon_）

南韓天王G-DRAGON（GD、權志龍）的外甥女小公主出生了！他的43歲親姊姊權達美今（19）日在IG公開女兒的正面萌照，宣布寶寶已於10月15日平安出生，正式升格二寶媽，GD也終於當上「雙寶舅舅」。巧的是，BIGBANG才剛結束10月17日、18日在新加坡的演唱會，GD今天一早就趕回韓國，時間點剛好碰上外甥女出生喜訊，讓粉絲忍不住猜測：「該不會是急著回去看外甥女吧！」權達美今天在IG限時動態曬出剛出生4天的女兒照片，小寶寶穿著白色衣服、躺在媽媽懷裡，頭上頂著一頭濃密黑髮，眼睛微微張開，模樣相當可愛。權達美也開心寫下：「10月15日，伊宇（이우，音譯）健康平安的出生了！伊宇，趕快跟Eden哥哥見面吧！」雖然用愛心貼圖遮住女兒的眼睛，但仍能看見寶寶圓潤的小臉蛋，光是那頭蓬鬆的頭髮就已經相當搶鏡。其實權達美早在今年7月9日就曾公開超音波照，宣布懷上第二胎，當時她透露，2022年出生的兒子Eden一直吵著想要妹妹，沒想到肚子裡的寶寶真的就是女兒，讓她又驚又喜，還提前公布女兒名字「金伊宇（김이우，音譯）」，並透露預產期就是10月；如今妹妹如期報到，Eden終於當上哥哥，GD也從原本只寵一個外甥，變成要同時照顧一對兄妹的舅舅。GD疼外甥早就不是新聞，姊夫、韓國演員金敏俊過去上節目時就曾爆料，GD拍攝MV時使用的昂貴道具車，拍完後竟直接送給Eden當禮物，讓金敏俊忍不住拿到社群炫耀，結果還因此登上新聞；舉辦個人演唱會時，也不忘問媽媽「Eden有沒有來」，相當寵膩。權達美今年43歲，是GD唯一姊姊，也是知名是設計師，她2019年與金敏俊結婚，2022年迎來長子Eden，如今再添一女，家裡湊成一個「好」字。