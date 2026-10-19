中央氣象署發布最新氣候展望指出，熱帶太平洋氣候條件已達到「超強聖嬰等級」，海洋聖嬰指標ONI指數升至2.2，刷新1950年有紀錄以來的同期最高紀錄，氣象署預報中心主任黃椿喜表示，這波聖嬰現象導致今年夏秋颱風生成位置偏東，有較遲的發展時間，強度也較強，且聖嬰現象會在今年冬季迎來最高峰，並有極高機率維持至隔年春季。
海溫高到可怕 高於平均2.5度以上
氣象署現況分析顯示，赤道國際換日線以東至南美沿岸的「暖海溫」顯著增強，普遍高於氣候平均值2.5度以上，熱帶太平洋低層吹著強勁西風，推動暖水向東傳遞，使赤道中東太平洋對流活動相當旺盛，且次表層維持深厚的暖水團，目前包括國際氣候社會研究院、日本氣象廳、澳洲氣象局等機構一致研判，聖嬰現象持續發展的機率極高。
聖嬰現象改變颱風路徑 威力也增強
黃椿喜說明，聖嬰現象發展時的秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，往西移動有較長時間的發展，因此颱風威力通常較強，結構也較完整，今年秋冬的颱風生成，都容易因為高壓偏東的原因「提早北轉」，先前的杜鵑、舒力基、彩雲都有這樣的趨勢，近期的薔琵颱風，其實也是有預估北轉的路徑。
此外，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
冬季雨量出現轉變 氣象署揭超強聖嬰影響
據氣象署歷史類似年份的氣候合成分析，受超強聖嬰影響，未來一季從南海、菲律賓至熱帶西太平洋將出現大範圍顯著偏乾現象，同時，南海偏暖訊號將逐月增強，隔年1月日本東方海域更呈現廣泛顯著偏暖特徵，在降雨分布上，11月華南、東海至日韓一帶形成帶狀偏濕訊號，顯示東亞周邊環流正在出現轉變。
針對台灣本土的實際影響，黃椿喜提及，未來一季台灣整體呈現偏暖特徵，但大部分區域未達統計顯著水準，冷空氣仍有南下機會，雨量型態則呈現明顯的時序差異，11月、12月台灣東北部降雨偏乾，但到了隔年1月，西半部多數測站將轉為偏濕。
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氣象署現況分析顯示，赤道國際換日線以東至南美沿岸的「暖海溫」顯著增強，普遍高於氣候平均值2.5度以上，熱帶太平洋低層吹著強勁西風，推動暖水向東傳遞，使赤道中東太平洋對流活動相當旺盛，且次表層維持深厚的暖水團，目前包括國際氣候社會研究院、日本氣象廳、澳洲氣象局等機構一致研判，聖嬰現象持續發展的機率極高。
黃椿喜說明，聖嬰現象發展時的秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，往西移動有較長時間的發展，因此颱風威力通常較強，結構也較完整，今年秋冬的颱風生成，都容易因為高壓偏東的原因「提早北轉」，先前的杜鵑、舒力基、彩雲都有這樣的趨勢，近期的薔琵颱風，其實也是有預估北轉的路徑。
此外，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
據氣象署歷史類似年份的氣候合成分析，受超強聖嬰影響，未來一季從南海、菲律賓至熱帶西太平洋將出現大範圍顯著偏乾現象，同時，南海偏暖訊號將逐月增強，隔年1月日本東方海域更呈現廣泛顯著偏暖特徵，在降雨分布上，11月華南、東海至日韓一帶形成帶狀偏濕訊號，顯示東亞周邊環流正在出現轉變。
針對台灣本土的實際影響，黃椿喜提及，未來一季台灣整體呈現偏暖特徵，但大部分區域未達統計顯著水準，冷空氣仍有南下機會，雨量型態則呈現明顯的時序差異，11月、12月台灣東北部降雨偏乾，但到了隔年1月，西半部多數測站將轉為偏濕。