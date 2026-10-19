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健保法、社救法均有保障 許宇甄：不因修法失效

已核定補助不能任意取消 地方福利須檢視法規

健保費補助由中央承擔 許宇甄：消除縣市差距

針對《老人福利法》第22條修正後，外界質疑刪除「部分負擔費用」及「健保給付未涵蓋之醫療費用」等文字，恐導致低收入戶及中低收入長者失去醫療補助。國民黨團書記長許宇甄今（19）日表示，弱勢醫療保障並非只建立在《老人福利法》單一條文上，《全民健康保險法》、《社會救助法》及地方政府福利制度都有各自法律依據，不能將單一法條文字變動，直接解釋成所有弱勢醫療補助立即停止。許宇甄指出，此次修法主要目的，是將符合所得條件的長者健保費補助責任提升至中央政府，擴大長者社會保障，而非取消弱勢長者原有的醫療照顧。許宇甄說明，首先，《全民健康保險法》本來就有獨立的弱勢醫療保障，依第49條規定，低收入戶的保險費與就醫部分負擔已有法定保障，符合重大傷病等特定條件者，也有依法免除部分負擔的制度。此外，第36條針對經濟困難、無力一次繳納保險費或自行負擔費用者，也設有分期繳納及協助機制，不會因《老人福利法》修正而失效。許宇甄表示，《社會救助法》同樣具有獨立法律依據，第2條明定社會救助包括生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助，第18至20條也建立醫療補助制度，協助經濟困難民眾取得必要醫療照顧。因此，符合資格的弱勢長者，仍可循社會救助體系申請醫療協助。許宇甄強調，依《行政程序法》有關行政處分效力、信賴保護及授益行政處分廢止等規定，政府依法核定的補助，不能因修法就任意取消。行政機關仍須審查原核定處分效力、補助期間及法律變動影響，不能以修法為由任意追繳或取消既有給付。至於地方政府既有的老人醫療補助制度，許宇甄指出，仍須分別檢視自治條例、自治規則、行政計畫及預算依據，不能一概認定中央修法後，地方福利措施就全部失效。衛福部應全面盤點現有補助，釐清哪些項目可依現行法律繼續辦理，哪些需要補強法律授權。許宇甄重申，此次修法是為解決過去各縣市財政能力不同，導致長者健保費補助存在地域差距的問題，由中央承擔符合資格長者的健保費，希望建立更公平的全國性制度。許宇甄強調，齊一長者健保費補助由中央編列預算支應，與維護弱勢長者醫療權益並非二選一。政府有責任照顧一般長者，更應守護經濟弱勢者，修法後原有的弱勢醫療保障不應減少，新增的健保費補助也應確實落實。