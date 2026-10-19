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▲台中市潭水亭觀音媽廟長年捐贈救災裝備器材，高度肯定與支持消防工作，捐贈儀式於10/17(六)潭水亭「捐血暨平安餐」公益活動同步辦理(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市潭水亭觀音媽廟長年捐贈救災裝備器材，高度肯定與支持消防工作，捐贈儀式於10/17(六)潭水亭「捐血暨平安餐」公益活動同步辦理，台中市政府消防局頭家厝及潭子警義消分隊受贈並頒發感謝狀，感謝潭水亭觀音媽廟匯集愛心，長期投入熱心公益，與市府攜手打造溫暖有愛的宜居城市，希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防救災工作上。消防局表示，今年潭水亭觀音媽廟捐贈1架配有熱顯像功能的無人空拍機及救災裝備器材1批供頭家厝分隊使用，透過無人機即時回傳影像，可減少救援人員盲目進入高風險區域的情形，有效提升搜救效率並確保救災人員安全。此外，也捐贈潭子分隊電動正壓排煙機，協助提升消防人員執行火災搶救及各類災害應變任務之效能。消防局補充，在火災現場運用搭載紅外線熱影像的無人機執行空中勘查與即時影像回傳；在山域及水域救援任務中，可進行大範圍空中搜索與地形勘查，快速掌握地勢起伏、水流方向及可能受困位置，協助劃分搜索區域並擬定搜救動線。消防局將善加運用此救災裝備器材，提升災害應變能力，保障救災人員、民眾的生命財產安全。同時，再次感謝台中市潭水亭觀音媽廟的支持與愛心，期待未來能有更多社會團體和企業加入到災害防救工作中，共同為中市安全與發展盡一份心力。