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47歲女星丁小芹先前因賣假包遭判入獄，經過1年4個月的服刑後，其實早在4年前就獲得假釋出獄，不過她出獄後的生活非常低調，昨日無預警更新IG，並上傳自拍照，看起來豐腴許多，貼文中則是帶貨文案，重啟事業第二春。丁小芹在賣假包官司後開啟新的人生，出獄後生活低調，昨日才更新社群平台，外型看起來和過去差不多，自拍照雙頰略顯豐腴，但氣色非常好，她也分享一段以英文寫下的心境，意思是真正的友情能經受住時間、距離與沉默的考驗。即使漸行漸遠，也改變不了曾並肩成長的歲月，PO文中還有提到販賣的包款，低調經營電商。事實上，今年7月丁小芹就曾開設蝦皮賣場，介紹寫道老闆有8年飾品批發經驗，「2025年7月轉型與台灣設計師聯名YQ JELLY STUDIO原創手作重工髮飾，在日本Laforet原宿B2第一家寄賣店。2026年夏季台灣台北陸續兩家寄賣店合作。」擁有5顆星好評。回顧丁小芹假包事件，她自2015年起，在蝦皮等網拍平台販售Chanel、Fendi等精品包與衣物。她宣稱商品皆為「歐洲帶回的全新正品」，並附帶保證書，吸引大批被害人下單。但買家收到貨後鑑定發現全是「中國仿冒假貨」，甚至有人匯款後根本沒收到商品。丁小芹雖一度辯稱不知情、帳號借給朋友使用，不過法官認定她詐欺罪罪證明確。最終，她被依詐欺取財、違反商標法等罪名，判處有期徒刑2年6個月定讞。