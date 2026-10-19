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▲張麗善縣長與美西玉山科技協會及企業界會談。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

▲張麗善與美西玉山科技協會及企業界合影。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

為擴大赴美交流成果、吸引海外資金與科技資源，雲林縣長張麗善率縣府團隊參加美國俄亥俄州哥倫布市「2026 ICF全球高峰會」，獲頒「2026全球7大智慧城市（Top 7）」獎座後，返程期間特別停留舊金山，於美西時間10月16日中午與美西玉山科技協會及科技、企業界人士餐敘，晚間再與矽谷僑界交流，積極向海外企業及臺商推介雲林的產業布局與投資環境，盼進一步串聯國際科技資源，為地方產業發展注入新動能。張麗善表示，此行除參與ICF全球高峰會、分享雲林智慧治理與永續發展成果，也把握機會與美國企業及僑界交流，推廣雲林投資優勢。她指出，雲林位於臺灣中西部，正透過產業創新、智慧治理及永續發展，打造連結國際供應鏈的投資據點；2019年至2026年6月底，累計吸引投資金額達新臺幣3,069億元，展現地方產業轉型成果。縣府希望結合海外臺商的技術、資金及國際市場經驗，讓雲林既有產業基礎與全球資源接軌，創造更多投資及合作機會。為承接企業擴廠與海外臺商返臺投資需求，張麗善指出，縣府正積極推動「9＋1產業園區」布局，涵蓋斗六智慧電動車研發基地、斗南交流道智慧物流冷鏈園區、虎尾航太機械產業園區、麥寮綠色產業科技加值園區、水產精品加值產業園區、古坑產業加值園區、大北港科技產業園區、智慧綠色產業園區及褒忠產業園區等，鎖定智慧製造、電動車、航太機械、綠能、食品加工及冷鏈物流等領域，提供企業多元投資選擇。目前各園區依規劃及審議進度分階段推動，其中古坑產業加值園區已動工並展開招商。除了產業園區布局，縣府也強調雲林具備土地取得成本相對親民，以及水、電、人才等資源優勢。縣內2所科技大學每年約培育4,500名工程及管理相關畢業生，潔淨能源發展規模達2.52GW，湖山水庫有效蓄水量約5,347萬噸。縣府並透過招商單一服務窗口，協助企業處理土地媒合、行政協調、建照申請及跨機關整合等事宜，另提供5年雙稅優惠，希望降低企業投資及設廠門檻。張麗善表示，除了打造產業投資環境，也將持續完善生活機能，從交通、醫療到教育同步提升，讓高科技產業與人才都能在雲林落地發展。張麗善進一步指出，美西玉山科技協會（Monte Jade West）長期推動跨太平洋科技及投資交流，透過論壇、創業交流與導師計畫，串聯科技人才及企業資源。縣府期待藉由協會的網絡，促進技術應用、人才交流及市場合作，讓雲林產業與美國灣區的創新能量建立更緊密的連結，為地方企業開拓國際市場。晚間與矽谷僑界交流時，張麗善也向長期在海外打拚的僑胞介紹雲林近年發展，並感謝僑界持續關心臺灣及地方建設。她表示，海外僑胞熟悉當地市場與產業環境，是雲林拓展國際合作的重要夥伴，期盼透過持續互動，協助地方企業接軌國際，並為海外臺商返臺投資、青年人才交流及跨境合作創造更多機會。張麗善強調，雲林正朝「農工商科技城」願景邁進，縣府將持續完善投資服務、推動產業園區建設，並積極與海外夥伴尋找合作契機。她也邀請國內外企業、臺商及科技業者到雲林考察、投資與交流，結合臺灣製造實力與國際創新資源，帶動產業成長、增加地方就業，朝永續發展目標穩步前進。