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Whoscall新功能！陌生號碼也能自己取名字

▲iPhone用戶只要開啟Whoscall，透過首頁右下角「回報」功能輸入電話號碼及自訂名稱，完成4步驟即可設定個人專屬的來電辨識名稱。（圖／Whoscall提供）

iPhone如何設定？Whoscall自訂來電者名稱4步驟

Android也能使用！通話結束後直接設定

▲Android用戶可在通話結束後，透過Whoscall來電辨識回饋畫面自行命名，設定完成後，相同號碼再次來電就會顯示自訂名稱。（圖／Whoscall提供）

接到陌生電話，明明是熟悉的外送員、公司警衛室或孩子的老師，卻因為沒有儲存電話號碼，每次都得重新確認身分。防詐App Whoscall今（19）日宣布推出全新「自訂來電者名稱」功能，iPhone、Android雙平台同步上線，用戶可以自行替陌生號碼命名，未來同一支電話再打來，系統就會優先顯示自己設定的名稱，不必再將所有電話存進手機通訊錄。Whoscall表示，過去用戶接到陌生來電時，主要依賴系統資料庫提供的辨識結果，但有些號碼雖然經常聯繫，卻未必適合儲存在私人通訊錄，現在透過全新「自訂來電者名稱」功能，用戶可以直接編輯來電辨識結果，像是管理員電話改成「大廈警衛室」，甚至是「女兒的幼稚園老師」能依照自己的習慣命名。設定完成後，只要相同號碼再次來電，Whoscall就會優先顯示用戶自訂的名稱。這項功能可以自由開啟或關閉。開啟時會優先顯示自己設定的名稱；關閉後則恢復Whoscall原本提供的來電辨識結果，兩種名稱不會同時出現在同一處，用戶可以依照需求切換。Whoscall指出，新功能即日起開放使用，只要前往App Store或Google Play更新App，就能透過原有的號碼回報流程設定。iPhone用戶可依照以下4個步驟操作：步驟1：開啟Whoscall App，點選首頁右下角的「回報」。步驟2：輸入來電號碼、來電目的，以及想要顯示的自訂名稱，接著點選「回報」。步驟3：完成回報後，點選「使用我的回報」。步驟4：設定完成，未來相同號碼再次來電時，就會優先顯示自訂名稱。Android用戶同樣可以使用新功能，操作方式與iPhone略有不同，可以在通話結束後，透過來電辨識回饋畫面進行設定。步驟1：通話結束後，確認Whoscall顯示的來電辨識結果是否正確。步驟2：輸入自己想要的來電者名稱，並點選「回報」。步驟3：點選「使用我的回報」，讓自訂名稱優先顯示。步驟4：完成設定，未來該號碼再次來電時，就能直接看到自訂名稱。