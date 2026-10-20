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▲田曦薇在角色轉換時眼神也會跟著改變。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

田曦薇主演的《嫁金釵》本月開播，立刻登上Netflix熱播榜，此次她一人分飾兩角，夜香婦「阿丑」與承安伯府千金「魏嬈」，但是介紹中卻又多了個君黛，讓許多人搞不懂她們到底誰是誰，《NOWNEWS今日新聞》整理出角色關係圖，讓追劇的大家一次看懂。第一集開頭因婢女拿錯簪子，怒賞婢女巴掌的，是囂張跋扈的承安伯府千金「魏嬈」，為達目的行事狠戾，總是給人一種殺紅眼的感覺，原本她和英國公府世子陸濯（閆桉 飾）有婚約，但在大婚前，陸濯在戰場上受重傷，幾乎是活不了。魏嬈不想嫁過去守寡，因此找了和她長相神似的阿丑替嫁，原本說好嫁過去後互不干涉，沒想到陸濯大婚後醒來了，魏嬈氣到把家裡都砸了，大罵阿丑只是一個收夜香的低賤女子，怎麼敢鳩佔鵲巢，把她的榮華富貴搶走。聽起來實在是滿荒謬的，畢竟當初是她不願意冒著守寡風險嫁過去，而阿丑雖起初被魏嬈脅迫，看似只能接受，成為世子妃後她也用盡心計要穩固自己的地位，不僅向魏家祖母全盤托出，還放話若是這件事東窗事發，那全世界都會知道她是替嫁，魏家也得一起陪葬，老夫人只好將自己的孫女關起來，給她一個遠房乾孫女的身分「君黛」。有趣的是，這並不是這麼單純狸貓換太子的劇情，因為阿丑其實才是真正的「魏嬈」，她也是在婚後，逐漸查出自己身世的真相。