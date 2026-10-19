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▲南韓「鯛魚燒車銀優」爆紅！排隊2小時只為看帥老闆（圖／截自Ｘ）

帥到賣鯛魚燒都要排隊！南韓京畿道光明市一名年輕攤主，因為長相神似南韓男團ASTRO成員、演員車銀優，被網友封為「鯛魚燒車銀優」，照片和影片在社群上瘋傳，吸引大批民眾慕名而來，就連平日晚上都要排上1到2個小時。沒想到人氣暴衝，反而讓他身心俱疲，18日宣布暫停營業。綜合韓媒報導，這名年輕人在光明市鐵山洞一間便利商店前擺攤賣鯛魚燒。16日起，他烤鯛魚燒、招呼客人的照片和影片在Instagram、Threads和X等社群平台接連被轉傳，網友把韓文的「鯛魚燒」和「車銀優」結合，替他取了「鯛恩優」（붕은우）的暱稱。從現場照片可以看到，攤位前大排長龍，排隊的客人多半是女性。一名女顧客分享，她排了大約2個小時，就是想順便看看老闆的臉、吃吃他做的鯛魚燒。韓國網友看了也紛紛笑說，「這條隊伍真的是為了買鯛魚燒嗎」、「長這樣賣什麼都會大賣」，甚至有人說連鯛魚燒都看起來特別漂亮。據現場顧客透露，這名攤主是戲劇電影系的大學生，一邊讀書一邊身兼3份工作，被網友大讚是「超認真的熱血青年」。顧客也稱讚他態度親切，不僅願意和客人合照，結帳時也會溫暖地打招呼。不過，突如其來的爆紅也帶來壓力。他18日在社群上發文表示，由於開店前還要兼顧其他工作，體力消耗太大，每天都工作超過10個小時，並透露區廳人員前一天也到攤位關心，雙方談了一些事情。韓媒也指出，大排長龍的人潮可能造成附近居民通行不便。他在公告中直言，從沒想過會有這麼多人來排隊，也感謝大家的耐心等候，並承諾會努力做出更好吃的鯛魚燒。至於何時恢復營業，他並未說明，讓不少想朝聖的網友直呼可惜。