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◼︎台北市10月20日停水範圍

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月20日停水範圍

▲新北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月20日停水範圍

▲台南市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月20日停水範圍

▲高雄市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月20日停水範圍

▲宜蘭縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月20日停水範圍

▲雲林縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市10月20日停水範圍

▲嘉義市10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月20日停水範圍

▲屏東縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月20日停水範圍

▲花蓮縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲花蓮縣10月20日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月20日（週二）在以及總共9縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在高雄還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月20日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月20日0時至06時(共6小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月20日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)。(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月20日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月20日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：葫蘆街135巷(含5弄及15弄)(直接用水戶:停水17戶)🕦影響時間：10月20日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月20日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月20日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月20日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路２７８巷1弄全、278巷13號、永吉路３２６巷15號至27號及36及38號、永吉路３２６巷4號及36號至40號及48號樓上及50號二樓、忠孝東路五段423巷66號68號、虎林街68巷及70巷14號至20號、虎林街70巷23至39號、永吉路276號、永吉路278巷19號至33號、永吉路278巷27弄2號及14號至36號、永吉路278巷2弄10號、永吉路278巷37弄7號、永吉路459巷3弄1號3號(直接用水戶:停水80戶)🕦影響時間：10月20日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月20日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路355號至415號(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月20日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月20日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區永和區：中興街133巷(直接用水戶:停水10戶)🕦影響時間：10月20日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號，中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月20日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月20日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月20日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月20日09時至18時(共9小時)停水原因：管線設備緊急修復📍停水地區內門區：富興路。旗山區：中正路、中興街、仁和街、光正街、協和街、合和街、和正街、和興街、大德路、大林街、富林街、富田街、富興路、平和街、延平一路、延開街、德義街、旗南一路、旗文路、旗新街、旗甲公路、旗甲路一段、旗甲路三段、旗甲路二段、旗甲路四段、日新街、樂和街、民族一街、民族三街、民族二街、民權一街、民權三街、民權二街、永和街、永安街、永福街、泰山路、溝坪路、福前街、福安街、福正街、義德街、華中街、華山路、華興路。杉林區：旗甲公路、杉美路一段、杉美路二段、桐竹路。🕦影響時間：10月20日09時至17時(共8小時)停水原因：老舊管線漏水更換管線工程📍停水地區鳳山區：信義街。🕦影響時間：10月20日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線-閥栓維護📍停水地區宜蘭市：國榮路、負郭路。🕦影響時間：10月20日08時至17時(共9小時)停水原因：消防栓增設工程📍停水地區大埤鄉：西鎮村。🕦影響時間：10月20日08時至17時(共9小時)停水原因：消防栓增設工程📍停水地區斗南鎮：新光里、文安路等附近巷弄地區。🕦影響時間：10月20日08時至17時(共9小時)停水原因：消防栓增設工程📍停水地區大埤鄉：北門街。🕦影響時間：10月20日08時至18時(共10小時)停水原因：管線汰換工程停水施工📍停水地區口湖鄉：三民路。🕦影響時間：10月20日10時至16時(共6小時)停水原因：新裝管線連接作業📍停水地區虎尾鎮：廉使里虎興東一街260至352號等部分用戶。🕦影響時間：10月20日08時至17時(共9小時)停水原因：管線汰換工程📍停水地區東區：後湖里保義路4號至168號、保義路60巷1號至72號、保義路108巷1號至42號、保義路108巷10弄1號至18號、保義路126巷1號至17號、保成路131巷2號至20號、保仁二街5號至10號、保仁三街1號至41號、保仁三街38巷2號至34號等相關巷弄。🕦影響時間：10月20日10時30分至17時(共7小時半)停水原因：供水延管工程📍停水地區屏東市：大連路40巷、瑞光路三段20巷附近一帶。🕦影響時間：10月20日09時至17時(共8小時)停水原因：漏水搶修📍停水地區花蓮市：主信里、主力里、主和里、主學里、主安里、主工里、主權里、主睦里、主義里、主計里、國風里、國魂里；上海街、中原路、中和街、中強街、中正路、中福路、中華路、仁和街、仁愛街、信義街、南京街、和平路、國風街、廣東街、建林街、德安一街、德安二街、德安六街、忠孝街、慈惠一街、慈惠四街、成功街、林政街、林森路、林榮街、榮正街、民國路、睦和街、福建一街、福建三街、福建二街、福建街、福德一街、福德三街、福德二街、福德四街、重慶路、鎮國街。吉安鄉：勝安村、吉安村、宜昌村、慶豐村；中原路、中原路一段、中央路三段、中央路二段、中山路三段、中山路二段、中華路、中華路二段、勝安一街、勝安二街、勝安四街、北安街、南山一街、南山三街、南山二街、南山五街、南山六街、南山四街、吉祥一街、吉祥七街、吉祥三街、吉祥九街、吉祥二街、吉祥五街、吉祥八街、吉祥六街、吉祥十二街、吉祥四街、吉興一街、吉興路一段、宜昌一街、宜昌七街、慈惠一街、慈惠三街、慈惠二街、慈惠五街、慈惠六街、慈惠四街、慶北三街、民治路、自強路、自立二街、自立路一段、荳蘭一街。🕦影響時間：10月20日09時至17時(共8小時)停水原因：配合明里大橋拆橋工程📍停水地區富里鄉：富南村、羅山村、竹田村、明里村、石牌村、豐南村、新興村、富里村、永豐村、學田村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。