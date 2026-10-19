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▲陳中舜直言，台電虧損原因是政府不斷干預電價，「該漲的時候不漲，該跌的時候不跌」，以及錯誤能源配比。（圖／記者鍾泓良攝影）

國營事業虧損 陳中舜：政府過度干預電價

▲葉宗洸同樣也反對撥補，因為中油、台電都有辦法自行解決財務虧損，強調政府每一年都要想辦法撥補國營事業數千億，人民還要忍受這的「無底洞」多久？（圖／記者鍾泓良攝影）

產業界：支持撥補 能源政策還是要修正

政府今年追加預算，預計撥補台電、中油1809億元，目前還在立法院審議。立法院經濟委員會今（19）日召開《能源管理法》修法公聽會，多數專家學者同意，若有虧損可「虧損減免條款」，但國營事業出現虧損很大原因來自政府強行干預價格及失敗能源政策，直言合理的低價是效率，但不合理低價是剝削，台電、中油就是被剝削，最終還是全民埋單。據《能管法》規定，用於能源開發、節約技術的能源研究發展特種基金運用基金資金來源來自綜合電業、石油煉製業及石油輸入業經營能源業務收入，每年經營能源業務收入的5／1000範圍內收取；但因近年中油及台電虧損大，因此修法討論納入「虧損減免條款」，並討論國營事業虧損是否應由政府預算撥補。經濟部次長賴建信表示，中油及台電從新冠疫情、俄烏戰爭至伊朗戰爭都擔任起「物價消波塊」， 今年預估中油及台電全年將虧損563億元及732.75億元，已經嚴重影響到財務，強調政府撥補必要。然而，第一個上台報告的中華經濟研究員綠色經濟研究中心副研究員陳中舜直言，台電虧損原因是政府不斷干預電價，「該漲的時候不漲，該跌的時候不跌」，以及錯誤能源配比。他表示，全球燃氣發電占比超過4成的國家有18個，其中台灣、新加坡、愛爾蘭及義大利本身缺乏天然氣，但除了台灣完全仰賴船運進口，其他都有專管，風險較高；而大量用天然氣也衝擊台灣減碳政府目標，行政院所訂定的2020年至2025年碳排放係數沒有一年達標。他表示，台灣電力有其他選項，也就是核二至核三重啟，如果來取代光電、離岸風電，一年可省1352億元；取代天然氣則可以省412億元。其次，台灣電費並沒有包含稅費，面對價格波動更不具有緩衝。至於政府很常說，電價凍漲是要照顧低收入跟受影響產業，認為社會救濟是政府的事情，應該用稅金來處理，讓台電回歸穩定供電的任務。補貼AI產業用電 黃耀輝：失去政策公平性台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝表示，國營事業虧損因配合國家政策而虧損，這明顯規避能源政策錯誤政治行政責任，點出過去2005年至2008年當時國際油價比俄烏戰爭現在還高，但台電還可以打平，甚至小賺，原因就出現能源政策錯誤。他接著說，如果今天國營事業因政策出現虧損就不應該由預算來撥補，若納稅人血汗錢來補，等於是「耗能少補貼耗能、內銷產業補貼外銷產業、排碳少補貼排碳多」，失去政策公平性，更是為AI產業錦上添花，當美國有40個州政府多數反對AI建設影響環境、創造就業少，為什麼政府不先調整AI產業電價？清華大學原子科學院院長葉宗洸同樣也反對撥補，因為中油、台電都有辦法自行解決財務虧損，強調政府每一年都要想辦法撥補國營事業數千億，人民還要忍受這的「無底洞」多久？而現在火力發電占比都來到8成、9成，綠電發電量從去年迄今都停滯在13.3%、天然氣接收站進度也不順利時，就應該去評估核電重啟，以及新式核能。而現場產業界代表則認為，固然政府能源政策有問題，但應該優先撥補。中華民國全國商業總會秘書長劉守仁則表示，自從戰爭以來國際油價都在每桶100美元上下震盪，認為中油、台電都是「非戰之罪」，而是政策問題。他支持，政府先撥補解決燃眉之急，但主張台灣能源政策應清楚思考核二、核三重啟，並且引進新式核能，如小型模組化核反應爐（SMR），強化政府穩定供電。中華民國全國工業總會秘書長呂正華則說，工總161個團體，有部分因為AI有好成績，但也有需多企業、街邊店、小吃攤並沒有因此受惠，因此都希望政府能夠穩定油電價格，因此支持政府撥補，但認為相關措施要透明且可受監督，避免所有虧損都由政府承擔。而政府也必須要拿出多元發電配套，確保可以穩定供電給產業界。他也建議政府在不同發電方式、能源採購及電網投資，能夠有一個比較整體性的成本效益評估；另一方面也協助產業節能、減碳，避免能源轉型成本累積後，然後集中反映在企業的用電成本。