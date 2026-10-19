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推動偏鄉婦產、生殖專科合作 避免民眾奔波負擔

陳菁徽肯定身心、交通全方位支持網減輕生育壓力

雲林縣長候選人張嘉郡今（19）日舉辦「雲林好孕+」生育政策白皮書記者會沙龍，具有生殖醫學專業的婦產科醫生、立法委員陳菁徽出席對談，2人以自身經驗分享育兒點滴，張嘉郡在會中端出「5+1 六大生育支持網」，承諾未來將把雲林的生育資源完整串接，從備孕、產檢到產後照護，全台首創求子交通補助，盼提供家庭全程的溫暖陪伴。「面對少子化，生育政策不能只是發錢了事，必須要能接住準媽媽們的各種焦慮。」張嘉郡表示，從想懷孕到生下孩子，這段路程充滿挑戰，尤其是偏鄉家庭經常面臨就醫距離與交通不便的困境，未來將透過建構涵蓋醫療、交通、心理等六大支持網，全面升級生育政策，給予每一個家庭更完善的支持。張嘉郡表示，為解決偏鄉就醫距離問題，提出「專科資源走近家庭」服務，未來將推動偏鄉衛生所與婦產科及生殖專科合作，提供孕前風險評估、衛教與轉診，讓專科資源能透過遠距協作，免去民眾反覆奔波。為了減輕備孕家庭的經濟負擔，並支持女性的生育保存規劃，張嘉郡提出「夫妻好孕健檢 2.0」計畫。取消雲林現行孕前健檢補助的低收入戶及中低收入戶限制，讓一般家庭也能申請，補助上限女性最高3000元、男性最高1000元，並評估增列披衣菌抗體與依醫囑安排AMH等檢測，此外，也提供一般凍卵最高3萬元的療程補助，減輕女性經濟負擔。張嘉郡表示，在減輕交通負擔方面，將建立「求子交通」與「好孕專車」雙軌系統。針對頻繁跨區就醫的人工生殖療程，提供最高5000元的求子交通補助；確認懷孕後，則由「好孕專車」無縫銜接，提供每胎最高6000元的車資補貼，符合偏鄉條件的孕婦另加碼最高2000元。張嘉郡指出，在心理照護部分，將推動「好孕 3+3」心理支持方案，求子與懷孕的過程中，準爸媽們可能面臨許多未知的挑戰與壓力，目前中央有提供3次的心理諮商補助，未來針對經歷試管療程失敗、流產、產後憂鬱，甚至是陪伴在旁壓力極大的先生，縣府將會再加碼 3 次免費諮商，穩穩接住新手爸媽的情緒。張嘉郡也說，為簡化申請與服務銜接，全縣 20 鄉鎮市衛生所將化身為「好孕導航」第一站，幫民眾統整所有補助項目與就醫資訊的專屬服務台，提供單一諮詢入口，並針對跨院療程或多重需求家庭導入「一案一管」機制，由專人協助追蹤與資源整合，大幅降低民眾摸索政府資源的負擔。陳菁徽在座談中分享，自己也曾歷經多次流產與試管療程，深刻體會不孕患者身心俱疲的折磨，她表示，張嘉郡提出的「雲林好孕+」政策充滿同理心，真切貼近了不孕症夫妻與孕產婦最迫切的需要。陳菁徽進一步指出，這套政策具備高度的醫學邏輯，因為臨床上常遇到求子夫妻因跨區奔波、花費高昂與心理煎熬而無奈放棄，而張嘉郡不只提供健檢與車資補貼，更加強心理陪伴服務，精準解決了這些痛點。她高度肯定這套涵蓋身心與交通的全方位支持網，相信一定能大幅減輕家庭的生育壓力。張嘉郡強調，未來的縣府團隊要成為父母最堅實、溫暖的後盾，她當場邀請陳菁徽出任縣府的生育顧問，期盼透過「雲林好孕+」政策，真正做到「從想生到安心生，讓每一步都有支持，每一站都有陪伴」，為雲林打造一個讓年輕人敢生、願意生、安心生的友善環境。