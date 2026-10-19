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近日抖音上充斥許多林心如綁著馬尾、穿著吊帶上衣的洗衣精廣告，雖然她本人確實是商品代言人，但是廣告畫面卻是不良商家透過AI生成的畫面，讓她本人超級生氣，發出律師函要求下架畫面，否則將提告。林心如在抖音廣告中，一改過去甜美形象，她可是穿得相當隨便，不僅綁著馬尾，還配上了小吊帶背心，她在畫面中認真推銷商品，聲音也是林心如本人的聲音，但卻讓人感覺有些不對勁。根據《ETtoday》報導，林心如團隊回應，藝人確實是品牌代言人沒錯，但不代表品牌可以隨便把他的臉用AI後製加工，因此已經發出律師函採取法律行動，要求相關影像下架。除了忙著處理肖像遭AI後製事件，林心如她日前也獲選世新大學第七屆傑出校友，肯定她在演員與製作人身分上的表現；同時她也正準備自導自演新戲《你才好人你全家都好人》，電視劇即將開拍，生活相當充實。