AI成為詐騙集團的工具，但也能是對付詐團的利器！過去面對詐騙猖獗，傳統防詐機制常陷入被動挨打的困境，電信業者封鎖門號，詐騙集團便立刻換免洗號碼；銀行監控異常交易時，受害者財產往往早已被搬走。為了破解僵局，澳洲科技新創Apate團隊提出了「魔法對付魔法」的方法，打造大批AI代理人扮演受害者，改讓AI來接詐騙電話、處理釣魚訊息及郵件，和詐騙集團周旋拖時間，甚至套出對方帳戶等情資，讓銀行可更早凍結，目前已累積浪費詐騙集團高達17年的作案時間。
澳洲新創派AI臥底反詐！250萬次對話拖住詐騙集團17年
根據外媒TechCrunch報導指出，創立於2024年的Apate，部署了數千個AI代理人，這些AI能夠模擬不同年齡、性別、口音、語言，扮演毫無戒心、容易受騙的普通民眾，像是裝成聽力不佳或年紀大的長輩和詐團聊天。
AI代理人可以主動接聽詐騙電話，或是處理回覆可疑訊息及釣魚E-mail，甚至主動加入WhatsApp、Telegram及社群平台的投資詐騙群組，吸引詐騙集團上鉤。Apate的AI代理人已和詐騙犯對話超過250萬次，累計浪費詐騙集團高達17年的作案時間，減少詐騙集團接觸真實受害者的機會。
創辦人接詐騙電話成靈感！派AI先套出詐團銀行帳戶
用AI對付詐騙集團的點子來自創辦人暨執行長Dali Kaafar的親身經歷，他某次在家庭聚會接到詐騙電話，為了逗孩子開心，刻意裝傻和對方聊了44分鐘，但也因此發現，在這段44分鐘的談話中，與此同時已成功拖住詐騙集團，防止詐騙犯同一時間去危害其他人，因此便開始思考如何利用AI自動化、規模化，進而打造出一套防詐工具。
此外，傳統打詐最大的痛點，在於必須等待受害者被騙後才能知道詐騙集團的收款帳戶，而Apate的AI代理人除了接電話、拖時間，還能在損失產生前，就先透過交談引誘詐騙犯主動透露銀行帳戶、電話號碼、加密貨幣錢包地址等，並即時將情資提供給金融機構與警方處理。
AI反詐有用！電信商轉接59萬通可疑來電、銀行詐騙損失降7成
澳洲電信業者TPG Telecom在導入打詐AI代理人後，已將近59萬通判定為高風險的可疑來電轉接給AI代理人接聽，單通電話最長成功拖住詐騙犯54分鐘，並辨識出超過2萬個被冒用的機構。Apate客戶之一的澳洲聯邦銀行則觀察到，公開通報的詐騙損失下降了76%。
隨著詐騙集團開始大量運用生成式AI與深偽（Deepfake）技術，澳洲Apate新創也利用AI代理假扮受害者，將被動攔截的防詐方式，升級成能主動偵測、進行干擾，大幅提高詐騙集團的犯罪成本。
Apate公司目前約有20名員工，合作客戶包含電信業者、銀行業者等，已於2026年8月完成815萬美元（約新台幣2.6億元）種子輪募資，預計將資金用在產品開發及國際市場布局。
資料來源：Apate
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根據外媒TechCrunch報導指出，創立於2024年的Apate，部署了數千個AI代理人，這些AI能夠模擬不同年齡、性別、口音、語言，扮演毫無戒心、容易受騙的普通民眾，像是裝成聽力不佳或年紀大的長輩和詐團聊天。
AI代理人可以主動接聽詐騙電話，或是處理回覆可疑訊息及釣魚E-mail，甚至主動加入WhatsApp、Telegram及社群平台的投資詐騙群組，吸引詐騙集團上鉤。Apate的AI代理人已和詐騙犯對話超過250萬次，累計浪費詐騙集團高達17年的作案時間，減少詐騙集團接觸真實受害者的機會。
用AI對付詐騙集團的點子來自創辦人暨執行長Dali Kaafar的親身經歷，他某次在家庭聚會接到詐騙電話，為了逗孩子開心，刻意裝傻和對方聊了44分鐘，但也因此發現，在這段44分鐘的談話中，與此同時已成功拖住詐騙集團，防止詐騙犯同一時間去危害其他人，因此便開始思考如何利用AI自動化、規模化，進而打造出一套防詐工具。
此外，傳統打詐最大的痛點，在於必須等待受害者被騙後才能知道詐騙集團的收款帳戶，而Apate的AI代理人除了接電話、拖時間，還能在損失產生前，就先透過交談引誘詐騙犯主動透露銀行帳戶、電話號碼、加密貨幣錢包地址等，並即時將情資提供給金融機構與警方處理。
AI反詐有用！電信商轉接59萬通可疑來電、銀行詐騙損失降7成
澳洲電信業者TPG Telecom在導入打詐AI代理人後，已將近59萬通判定為高風險的可疑來電轉接給AI代理人接聽，單通電話最長成功拖住詐騙犯54分鐘，並辨識出超過2萬個被冒用的機構。Apate客戶之一的澳洲聯邦銀行則觀察到，公開通報的詐騙損失下降了76%。
隨著詐騙集團開始大量運用生成式AI與深偽（Deepfake）技術，澳洲Apate新創也利用AI代理假扮受害者，將被動攔截的防詐方式，升級成能主動偵測、進行干擾，大幅提高詐騙集團的犯罪成本。
Apate公司目前約有20名員工，合作客戶包含電信業者、銀行業者等，已於2026年8月完成815萬美元（約新台幣2.6億元）種子輪募資，預計將資金用在產品開發及國際市場布局。
資料來源：Apate