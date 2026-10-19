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台股今（19）日受到美股科技股重挫、費城半導體指數連8黑拖累，開盤下跌266.62點，隨後賣壓持續湧現，盤中一度大跌逾900點，下探46170點，失守4萬7千點關卡。不過，隨著盤中跌勢逐步收斂，加上台積電尾盤獲買盤進場支撐，終場加權指數下跌289.18點，以46822.08點作收，跌幅0.61%，仍守住季線，成交金額縮至8251.01億元。台股今日開低走低，盤中最低下探46170點，跌勢一度擴大至逾900點，市場氣氛相對低迷。不過，約上午10時過後，指數逐步回穩，11時後反彈力道增強，尾盤收復部分失土，終場下跌289.18點，收在46822.08點，跌幅0.61%。櫃買指數終場收394.05點，下跌6.21點，跌幅1.55%，成交金額約2162.4億元。上市櫃合計成交金額約1兆413.4億元，顯示市場交投仍然熱絡，但中小型股承受的調節壓力相對沉重。權值股方面，台積電（2330）盤中走勢偏弱，尾盤最後一筆交易出現約4040張買單，終場以2420元平盤作收，成為大盤跌幅收斂的關鍵因素之一。鴻海（2317）下跌4.5元，收239.5元；聯發科（2454）下跌45元，收4205元；廣達（2382）下跌7.5元，收314.5元；長榮（2603）下跌3.5元，收262元。其他個股方面，台達電（2308）逆勢上漲5元，收1640元；聯電（2303）下跌1.5元，收131.5元；南亞科（2408）下跌11.5元，收436元。整體而言，電子權值股多數走弱，台積電雖然守住平盤，仍不足以帶動市場全面反彈。類股方面，被動元件族群成為盤面重災區。信昌電（6173）今日現金減資後恢復交易，開盤即打入跌停，國巨（2327）下跌33元，收534元，跌幅5.82%；華新科（2492）也同步走低，族群賣壓沉重。記憶體族群同樣承受調節壓力，南亞科收跌，威剛（3260）下跌近7%，顯示市場對半導體及記憶體相關個股的投資情緒仍偏保守。相較之下，PCB族群展現抗跌韌性，富喬（1815）逆勢亮燈漲停，收154元，上漲14元，漲幅10%；台燿（6274）上漲15元，收1630元，漲幅0.93%。不過，台虹（8039）下跌12.5元，收299元，跌幅4.01%，顯示族群內部表現仍有差異。國際市場方面，美股上週五（16日）四大指數全面收黑，那斯達克指數下跌572.99點，跌幅2.14%；費城半導體指數重挫3.83%，連續8個交易日收黑。科技股方面，博通下跌4.52%、輝達下跌1.43%、超微（AMD）下跌5.95%；記憶體及儲存類股賣壓也相當沉重，美光下跌5.63%、威騰電子下跌6.86%、SanDisk下跌6.85%，希捷下跌7.50%。台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌2.28%，日月光ADR重挫5.63%，聯電ADR下跌5.26%，反映國際半導體族群賣壓尚未解除。