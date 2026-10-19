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趙曉慧吐槽盧秀燕救火：坐實蔣萬安是溫室貴公子

台北市長蔣萬安連任之路沒有原先預想中順遂，在面臨民進黨參選人沈伯洋「洋流」強勢挑戰下，競選團隊也祭出重量級助選布局，邀請台中市長盧秀燕接掌競總主委重任。對此，作家趙曉慧直言，原本想要扮演藍營最強輔選母雞的蔣萬安，如今自身難保，還要大老遠從台中找來盧秀燕搶救選情，打破自己2022年不設主委的慣例，而這個訊號，就是蔣萬安選情告急了。趙曉慧指出，蔣萬安出現連任危機後，身為藍營天后的盧秀燕願意北上坐鎮，直接向全黨與藍營支持者釋放「藍營大團結、不放棄蔣萬安」的訊號，有助於凝固因失望而打算「投票日留在家裡不出門」的深藍與本土藍選民。趙曉慧認為，對盧秀燕而言，跨區接下首都主委是她展現「全台藍營共主」領導力的絕佳舞台；對蔣萬安而言，拉攏2028黨內呼聲極高的盧秀燕背書，下一步就是將台北市長選戰定位為「對抗民進黨國家機器」，用仇恨動員轉移對他個人治理能力的空洞。接著，趙曉慧說明，現任首長尋求連任，正常情況下應以自身的市政政績與首長氣勢作為主軸；蔣萬安打破上屆慣例特地找盧秀燕來「鎮場」，證明自己壓不住「洋流」、救不回選情，必須靠台中市長來救火。這會讓沈伯洋陣營與中間選民更堅定認定，他只是一個需要保護的溫室貴公子。「蔣萬安目前失血最嚴重的是20-29歲青年，與黃珊珊留下的53%理性中產票。」趙曉慧續指，盧秀燕固然能鞏固藍營傳統基層與中高齡女性票，最關鍵的是，月底蔣萬安將面對他最困難的一場硬仗「電視辯論會」，這誰都幫不了他。