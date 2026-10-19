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寶可夢中心光復節連假新品！合眾地區周邊、萬聖節蛋糕架登場

▲以「合眾地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙也將登場。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■光復連假台灣寶可夢中心商品清單

▲以30週年的主題「外出」為靈感所設計的商品系列「Pokémon Timeless Adventure」。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲以萬聖節為主題的新商品系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」中的蛋糕架，也將在24日當天同步發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲再到貨商品部分，則是以30週年的主題「啟程」設計的關都週邊。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心9月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）在光復節連假又有超強新品上陣！寶可夢台灣官方今（19）日表示，台北寶可夢中心將於10月24日發售30週年的主題「外出」商品系列「Pokémon Timeless Adventure」以及萬聖節為主題的蛋糕架，關都30周年部分周邊也再度到貨，同時合眾地區30週年原創貼紙也將開始發送，預期光復節連假信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。台北寶可夢中心今（19）日表示，將於10月24日（六）發售以30週年的主題「外出」為靈感所設計的商品系列「Pokémon Timeless Adventure」主視覺描繪了皮卡丘、藤藤蛇、暖暖豬及水水獺，外出前往合眾地區的天箭橋遊玩的樣子。這次30週年合眾地區的商品陣容包含附扣環的壓克力鑰匙圈、壓克力磚以及A4文件夾等。貼紙組內共有5張皮卡丘等寶可夢的造型剪裁的貼紙。以萬聖節為主題的新商品系列「Pokémon Magic Hour Illusion!」中的蛋糕架，也將在24日當天同步發售，主視覺描繪著皮卡丘與霜奶仙等寶可夢們，在索羅亞克使用幻覺而製造出的甜點森林中，開心地舉辦甜點派對的樣子。由於本週將迎來光復連假，預期台北寶可夢中心現場將出現大批人潮，這3天現場也都會發放整理券。對此，官方也持續提供線上購買管道，上述所有商品也將於10月23日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」搶先販售，怕人擠人的寶可夢粉絲記得設好鬧鐘準時訂購。另外，以「合眾地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙也將登場，只要於台北寶可夢中心 及PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得30週年原創貼紙一張，本次新登場共3款，分別是藤藤蛇、暖暖豬以及水水獺。再到貨商品部分，則是以30週年的主題「啟程」設計的關都週邊，印有皮卡丘、妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的A4文件夾、鑰匙圈，喜愛初代寶可夢的老粉絲千萬別再錯過。A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $220壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $680貼紙組 Pokémon Timeless Adventure 合眾 $180蛋糕架 Pokémon Magic Hour Illusion! $880A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 關都 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 關都 $22010/17（六）、10/20（二）~10/26（一）、10/31（六）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。