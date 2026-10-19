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非商標權人的所有權利一律廢止 智慧局：可提出行政救濟

漫畫家敖幼祥經典作品《烏龍院》，近日爆出商標遭廢止，讓本人不滿批評「這個國家到底是在保護什麼」，對商標權益受影響表達不滿。經濟部智慧財產局今（19）日回應，全案是由第三方依規定審議，若註冊商標已滿3年未使用，任何人均得申請廢止，目前該案件尚未確定，當事人不服還可以提起行政救濟。敖幼祥的《烏龍院》是許多國內外讀者眼中經典作品，尤其是郝劭文、吳孟達及釋小龍所演的真人版更是許多人童年回憶。但近日爆出商標遭廢止，敖幼祥在臉書粉絲團直言，「還有什麼好說的？自己註冊的商標居然會被下令撤掉？這個國家到底是在保護什麼」經濟部智慧局表示，本案是第三方申請廢止註冊第02003530號「烏龍院及圖」商標，本局依《商標法》規定，以書面方式通知雙方當事人提出答辯及陳述意見，並審酌雙方提出的證據作成處分，並無派員至敖先生住處或工作室現場調查、拍照蒐證的情事。智慧局表示，依《商標法》第63條第1項第2款規定，註冊商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，任何人均得申請廢止。本案經審酌相關使用事證，認定第43類「旅館」服務部分有實際使用事證，維持商標註冊；第43類其餘養老院等服務及第30類茶、咖啡飲料等全部商品，因未提出足以證明實際使用的證據，依法廢止註冊。商標廢止是依各項指定商品或服務的使用事證分別認定，並非將商標權人的所有權利一律廢止；目前該案件尚未確定，當事人不服還可以提起行政救濟。智慧局表示，商標權與著作權的保護標的及法律要件不同，商標遭廢止不代表創作者對其漫畫作品所享有的著作權亦受影響。智慧局辦理商標廢止案件，均依法律規定及個案證據，秉持客觀、中立原則審理，以兼顧商標權人合法權益及市場交易秩序。