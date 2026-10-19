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衛福部國民健康署日前公布首波電子煙回收數據，全台共回收633公斤電子煙，以每支約50公克估算，約相當於1.2萬支。不過，民團認為，若《菸害防制法》修正案遲遲未完成三讀，回收措施恐難以真正杜絕電子煙亂象，呼籲立法院應於本會期完成修法。對此，衛福部長石崇良今（19）日表示，相關草案已完成立法院衛環委員會審查並經黨團協商，期待立法院儘速通過，強調「一定要先有法源」，才能進一步擴大執法及增加查緝人力。國健署自9月8日起，在全台各縣市衛生局、衛生所等處設置432處電子煙回收點及專用回收桶，鼓勵持有電子煙的民眾自主投遞。依國健署先前規劃，回收措施預計持續至新法施行後1個月緩衝期屆滿。國教行動聯盟今天上午舉行記者會，呼籲立法院儘速完成《菸害防制法》修正案三讀，強調「法律不三讀，回收桶就沒有終點」，認為修法若持續延宕，青少年將持續面臨電子煙及俗稱「喪屍煙彈」等產品的健康風險。根據國健署114年青少年吸菸行為調查，國中生電子煙使用率為2.1%，高中職生則為5.1%，推估至少有4萬名青少年使用電子煙。民團認為，應儘速建立完整法律規範，避免電子煙持續流入校園及青少年族群。行政院通過的《菸害防制法》修正草案，將電子煙等類菸品的持有行為納入行政罰，違者可處新台幣3萬元至10萬元罰鍰；未經核定健康風險評估的指定菸品及其必要組合元件，也納入相關規範。草案另規定，製造、輸入、販賣、供應及展示類菸品等行為，將以刑罰處罰，最高可處7年有期徒刑，並得併科500萬元以下罰金，同時增訂未遂犯及法人併罰規定。針對少量輸入類菸品的入境旅客，草案也訂有相關處罰規定，若輸入5件以下且總淨重未逾500公克，將處20萬元以上、100萬元以下罰鍰；一年內再犯者，則可能面臨刑事責任。此外，草案也規劃針對違法製造、輸入行為建立檢舉獎勵制度。石崇良今上午出席「2026台灣全球健康福祉論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，修法草案已於上會期在立法院社會福利及衛生環境委員會審查完畢，並經黨團協商，為杜絕電子煙及網路販售菸品等亂象，期待立法院儘速完成修法。針對在野黨質疑，現行查緝人力不足，恐出現查不到、罰不到的問題。石崇良則表示，衛福部已陸續與地方政府召開會議，討論相關配套措施，校園執行方式也已與教育部溝通；至於地方實際執法所需人力，衛福部也會編列相關預算，增加查緝人力。石崇良強調，相關配套措施都需要有法律依據才能推動，若法源尚未建立，即使討論擴大執行或增加人力，實際效果仍然有限，因此仍盼立法院儘速通過修法，讓電子煙管理及查緝工作有所依循。