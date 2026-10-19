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傷亡持續攀升 週末累計約2,400人被捕

▲「法國人怎能這樣對法國」！馬克宏痛心喊話（圖／美聯社／達志影像）

法國17日爆發多年來最嚴重的暴動，全國逾2,000人被捕、超過600名警察受傷，至少1人死亡，利摩日百年市政廳更被燒成廢墟。總統馬克宏（Emmanuel Macron）18日晚間緊急發表全國電視講話，痛批暴力「沒有任何理由可以辯護」，但在野陣營已經喊出要他下台。距離任期結束只剩半年多，馬克宏的執政最後衝刺，恐怕要在動盪中度過。根據法新社報導，這波暴動共造成逾2,000人被捕、超過600名警察受傷，並有1名示威者死亡。澳洲廣播公司（ABC）引述最新統計指出，整個週末被捕人數已達約2,400人，受傷警察將近1,000人。CNN則報導，暴動中除了1名示威者喪命，還有1名警察死亡。各方數字仍在持續更新中。暴力衝突波及全國多座城市。中部城市利摩日（Limoges）建於1883年、列為歷史古蹟的市政廳遭暴徒縱火，屋頂與尖塔相繼倒塌，幾乎全毀，外界甚至拿它與2019年巴黎聖母院大火相提並論。利摩日市長更揚言，若政府沒有提供足夠的修復資金，他將辭職以示抗議。面對失控局勢，馬克宏18日晚間8點從愛麗舍宮向全國發表講話。他直言，今晚所有人都感到憤怒與羞恥，並痛心質問：「法國人怎麼能對法國做出這種事？」馬克宏將暴力歸咎於「極左派的煽動分子，加上大批犯罪者」，強調搞破壞的人必須付出代價，誓言採取「毫不妥協」的回應，並宣布將授權各地省長和市長禁止群眾集會。不過，他也承認前一天上街的數十萬名民眾，提出的是正當訴求。儘管總統喊話，街頭抗議並未平息。18日社群上出現「繼續運動」的號召，數百人再度聚集到巴黎共和廣場，警方出動大批警力戒備，並對群眾發射催淚瓦斯與震撼彈。共和廣場周邊滿地都是被撬起的鋪路石、碎裂的店面櫥窗和玻璃碎片。這場暴動也成為在野陣營圍攻馬克宏的武器。法國愛國者黨領袖、總統參選人菲利波（Florian Philippot）直接要求馬克宏辭職，認為唯有他下台，才能恢復國家權威。被視為明年總統大選領跑者的極右派領袖勒朋（Marine Le Pen），則痛批馬克宏政府已經「油盡燈枯、精疲力竭、失去方向」，除了評論自己的無能之外，似乎什麼都做不了。極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）也警告，馬克宏必須回應高中生的訴求，否則法國可能走向無法控制的局面。馬克宏2022年連任，任期將在2027年5月屆滿，依法不能再參選。原本希望在最後一年穩住政局，沒想到卻爆發執政以來最嚴重的社會動盪。事實上，馬克宏的內閣本來就搖搖欲墜。總理勒寇努（Sébastien Lecornu）是馬克宏近兩年內任命的第5位總理，本月10日才剛獲得再度任命，極左派政黨「不屈法國」當時就揚言要彈劾馬克宏，並對勒寇努內閣提出不信任案。如今暴動正好發生在政府一項關鍵預算表決之前，國會攻防勢必更加激烈。值得注意的是，這波抗議潮已經不只發生在法國。17日至18日，義大利和比利時的反高物價示威同樣演變成暴力衝突，義大利米蘭主教座堂廣場附近的衝突中，約50人遭警方拘留。除此之外，葡萄牙、阿爾巴尼亞也出現示威浪潮。阿爾巴尼亞學生要求總理拉瑪（Edi Rama）下台，希臘學生則在雅典議會對面的憲法廣場搭帳篷抗議。分析指出，各國抗議雖然沒有統一組織，但訴求高度相似，都是不滿物價飆漲、公共服務衰退與撙節政策。以義大利為例，9月的消費者物價年增率已從8月的3.2%攀升到4.2%。從法國高中生的校園封鎖開始，到如今席捲歐洲多國的街頭抗爭，這場「生活成本之怒」何時平息，仍是未知數。