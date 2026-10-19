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台北市衛生局公布2026年第3季生鮮禽畜肉品及蛋品抽驗結果，總計抽驗119件產品，其中1件生鮮蛋品檢出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精代謝物」，不符合動物用藥殘留標準。衛生局已通知轄內販售業者立即下架，並將案件移請來源廠商所在地的新北市衛生局調查處理，若確認違反《食品安全衛生管理法》，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，此次抽驗範圍涵蓋傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路，共抽驗119件生鮮禽畜肉品及蛋品，包括豬肉29件、牛肉27件、生鮮蛋品29件、皮蛋3件、雞肉12件、鵝肉3件、鴨肉3件、雞內臟12件及鴨內臟1件。檢驗項目則依產品類別進行規劃，包含農藥、氯黴素類抗生素、乙型受體素類、抗原蟲劑多重殘留分析、離子型抗球蟲藥、動物用藥多重殘留分析、四環黴素類及硝基呋喃代謝物等；皮蛋另檢驗重金屬鉛、銅。檢驗結果顯示，1件生鮮蛋品檢出不得檢出的「乃卡巴精代謝物」，不符合動物用藥殘留標準，其餘抽驗結果則未見此項不合格情形。衛生局指出，針對不符合規定的產品，已通知轄內販售業者立即下架。經追查後，確認產品來源為外縣市業者，因此已移請所轄的新北市衛生局進一步調查處理。依《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，食品若殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，即不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出或作為贈品。違者可依同法第44條第1項第2款規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。此外，若販售業者無法交代產品來源，則可能依同法第47條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。林冠蓁提醒，市售產品抽驗屬於末端管理，業者應落實源頭把關，向供應商索取完整產品交易憑證，並主動保存進貨證明、合格屠宰證明及自主檢驗報告，以利發生食安問題時追查產品來源。衛生局也呼籲民眾，選購生鮮肉品及蛋品時，應注意產品外觀與氣味，優先選擇色澤正常、無異味的產品，避免購買來源不明的食品；購買後也應妥善保存，留意冷藏、冷凍環境，避免食材在高溫下長時間放置，以降低食品變質及食安風險。